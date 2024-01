Benefícios do SNAP Florida: Quem receberá o pagamento de janeiro de 2024 esta semana?

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar, mais conhecido como SNAP, antigo Programa Food Stamp, é o maior programa antifome do país.

Este programa fornece suporte nutricional para idosos de baixa rendapessoas com deficiência que vivem com rendimentos fixos e outros indivíduos e famílias de baixos rendimentos.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Benefícios do SNAP é um programa federal administrado pelo Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, Escritório de Autossuficiência Econômica (ESS), que é responsável por determinar a elegibilidade do SNAP usando diretrizes federais.

Quem é elegível para receber o SNAP na Flórida?

Para ser elegível para este programa de benefícios, você deve residir no estado da Flórida e atender a um dos seguintes requisitos:

Ter um saldo atual em suas contas bancárias (a soma de suas contas correntes e de poupança) inferior a US$ 2.001, ou

Ter um saldo atual em suas contas bancárias (a soma de suas contas correntes e de poupança) abaixo de US$ 3.001 e dividir sua família com um dos seguintes:

Pessoa com 60 anos ou mais; ou

Uma pessoa com deficiência (filho, cônjuge, pai ou mãe).

Como muitos programas oferecem serviços a famílias que podem se qualificar de acordo com outros critérios locais, recomendamos que você entre em contato com o programa da sua comunidade para obter mais informações e orientação.

Quem receberá o pagamento do SNAP na Flórida esta semana?

Na Flórida, Os pagamentos SNAP são depositados em cartões EBT até às 6h ET de 1º a 28 de cada mês, com base no 9º e 8º dígitos do número do seu caso na Flórida.

Estas são as datas de pagamento restantes para janeiro de 2024: