Benefícios para Dependentes de Educação Va: Quais benefícios um dependente de veterano pode oferecer para estudar?

Veteranos dedicam as suas vidas ao seu país e muitos deles infelizmente morrem em serviço. Muitos outros perdem aspectos importantes das suas vidas quando servem o seu país e o governo tem a obrigação de ajudá-los a navegar na vida depois de se reformarem. Os veteranos que infelizmente falecem podem repassar esse tipo de ajuda do governo para seus familiares ou dependentes. Uma dessas modalidades de auxílio são os benefícios educacionais do Assuntos de Veteranos programa. Esta é uma explicação dos tipos de benefícios que esses dependentes podem obter do governo após o falecimento de seu ente querido veterano.

Noções básicas sobre benefícios educacionais VA

Pessoas que são dependentes do cônjuge sobrevivente de um veterano podem ser elegíveis para estes benefícios educacionais VA. As pessoas que podem se qualificar para a Assistência Educacional para Sobreviventes e Dependentes (DEA) e para a Bolsa Fry precisarão escolher entre os dois quando se inscreverem para este. Depois de tomar esta decisão, não há chance de alternar entre os dois. No entanto, eles poderão usar os benefícios transferidos tanto da DEA quanto da Bolsa Fry. Os três benefícios que podem ser utilizados por meio deste programa são o DEA, a Bolsa Fry e os benefícios educacionais transferidos.

Os dependentes passam a ter direito ao DEA se for filho ou cônjuge de um veterano ou militar que faleceu, foi capturado ou desapareceu, ele tem uma deficiência relacionada ao serviço. Eles chamam isso de Capítulo 35. Pessoas que podem ser elegíveis para o Bolsa Fritar são aqueles que são filhos ou cônjuges sobreviventes de um veterano ou militar que morreu no cumprimento do dever ou de uma deficiência relacionada ao serviço em ou após 11 de setembro de 2001. Finalmente, pessoas que são crianças ou o cônjuge de um veterano ou membro do serviço militar que solicitou uma transferência de benefícios educacionais será elegível para esta transferência.