Benefícios sociais: Governo aprova mudanças em lei sobre assistência social; Confira

Uma mudança significativa no cenário das políticas sociais foi implementada hoje com a sanção da Lei 14.809/2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legislação, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15), estabelece que o auxílio financeiro temporário ou indenização decorrente de rompimento de barragem não será mais considerado no cálculo da renda para a concessão de benefícios sociais.

Essa medida visa redefinir as diretrizes para a avaliação de elegibilidade aos benefícios sociais, destacando que o auxílio financeiro específico relacionado a desastres ambientais não deve impactar a análise da renda familiar. O presidente Lula da Silva, ao sancionar a lei, ressaltou a importância de garantir uma abordagem justa e equitativa no fornecimento de assistência social.

A decisão reflete um esforço do governo em separar circunstâncias extraordinárias, como o rompimento de barragens, das condições financeiras permanentes das famílias. Essa mudança legislativa busca proporcionar uma estrutura mais precisa e justa na distribuição de benefícios sociais, considerando as situações específicas que levam à concessão de auxílios temporários.

Lei visa manter famílias indenizadas em benefícios sociais

A legislação recém-aprovada tem como principal objetivo assegurar a inclusão contínua de famílias indenizadas em programas sociais como o Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). A Lei, que entra em vigor imediatamente, busca preservar a assistência social mesmo quando a soma da renda regular com indenizações ultrapassa o limite estabelecido para o recebimento desses benefícios.

A alteração legal representa uma mudança significativa nas diretrizes relacionadas à caracterização socioeconômica para a participação em programas sociais do governo. Antes, a inclusão nesses programas estava estritamente vinculada aos limites de renda predefinidos.

A legislação busca assegurar que a indenização não constitua um obstáculo à participação em programas sociais, visando estabelecer uma rede de segurança mais abrangente para indivíduos que enfrentam circunstâncias excepcionais. Isso tem como objetivo preservar a continuidade do apoio governamental, garantindo que benefícios sociais alcancem efetivamente aqueles que passam por situações adversas.

Alterações na Lei orgânica da assistência social



A modificação na Lei Orgânica da Assistência Social deve impactar diretamente o cálculo para a definição da renda familiar por pessoa. A medida, refletida em uma emenda ao artigo correspondente, não apenas exclui o pagamento do Auxílio Emergencial Pecuniário, estabelecido pela Medida Provisória 875/2019, mas também desconsidera os rendimentos provenientes de estágio supervisionado na soma para caracterizar a renda familiar.

A alteração legislativa representa uma revisão nas diretrizes que orientam a avaliação da elegibilidade para benefícios sociais, visando aprimorar a precisão e a justiça na concessão desses auxílios. Ao retirar o Auxílio Emergencial Pecuniário do cálculo, a legislação pretende evitar distorções na avaliação da verdadeira condição socioeconômica das famílias.

Além disso, a exclusão dos rendimentos provenientes de estágio supervisionado e aprendizagem busca reconhecer a natureza educacional dessas atividades e evitar que esses valores influenciem de maneira inadequada na caracterização da renda familiar. Essa medida visa proporcionar uma abordagem mais equitativa e precisa, alinhada com os objetivos de apoiar financeiramente aqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

A emenda, em vigor, reflete um esforço legislativo para ajustar regras e diretrizes, visando assegurar que o sistema de assistência social atenda a realidade socioeconômica das famílias brasileiras. Esse ajuste é crucial, destacando a importância dos benefícios sociais para diminuir a desigualdade social.