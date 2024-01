Benefícios VA para Dependentes: Qual é a regra de 10 anos para cônjuges militares?

TO Departamento de Assuntos de Veteranos oferece todos os tipos de benefícios às famílias de ex-militares, como cuidados de saúde, compensação por invalidez, educação e formação, pensões, financiamento doméstico e apoio a cuidadores, mas o que oferecem às esposas de militares?

A regra de 10 anos de benefícios VA dependentes para cônjuges de militares estipula que, para serem elegíveis para certos benefícios VA, os cônjuges de veteranos devem ter sido casados ​​​​com o veterano por pelo menos 10 anos, durante os quais o veterano serviu pelo menos 10 anos de serviço ativo ou serviço equivalente de Reserva ou Guarda.

Esta regra afeta principalmente a elegibilidade para certos benefícios, como cuidados de saúde, pensões e benefícios de sobrevivência. Tem como objetivo prestar apoio aos cônjuges casados ​​com veteranos há um período significativo, garantindo que recebam assistência e reconhecimento pelo seu papel no apoio ao veterano durante o seu serviço.

O requisito de 10 anos serve como medida do compromisso e da duração do casamento, reconhecendo os sacrifícios e contribuições feitas pelo cônjuge durante um período substancial de tempo.

Quanto tempo você tem que estar casado com alguém do exército para receber metade da aposentadoria?

A exigência para que o cônjuge tenha direito a uma parte do salário de aposentadoria do companheiro militar após o divórcio varia de acordo com as leis estaduais e a duração do casamento que coincide com o serviço militar do militar.

No entanto, uma referência comum usada em divórcios militares é a “regra 10/10”. Essa regra estipula que para que o cônjuge receba parte da aposentadoria do militar diretamente do Serviço de Finanças e Contabilidade de Defesa (DFAS), o casamento deve ter coincidido com o serviço militar do militar há pelo menos 10 anos, e o militar deve ter prestado pelo menos 10 anos de serviço militar digno de crédito durante o casamento.

Se estas condições forem satisfeitas, o ex-cônjuge poderá ter direito ao pagamento direto da sua parte da pensão de reforma do DFAS.