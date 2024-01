Benefícios VA por estado: Quais estados oferecem os maiores benefícios para veteranos?

Fou veteranos com classificação de incapacidade de 100%, uma série de benefícios está disponível, tornando a vida mais confortável.

Aqui estão os melhores lugares para veteranos deficientes viverem, considerando fatores como isenções fiscais, benefícios educacionais, assistência habitacional e ajuda financeira.

O Alasca oferece benefícios generosos para veteranos deficientes. Aqueles com uma classificação de deficiência de 50% ou mais podem receber uma redução de impostos sobre os primeiros US$ 150.000 do valor avaliado da casa.

Além disso, os veteranos deficientes no Alasca podem desfrutar de passes gratuitos para acampamento através do Gabinete do Comissário de Recursos Naturais.

Quanto à Flórida, oferece excelentes benefícios para veteranos deficientes, com 100% de veteranos deficientes isentos de certas taxas de carteira de motorista, enquanto têm direito a licenças gratuitas de caça e pesca.

Veteranos com classificação de deficiência de 10% ou mais podem se beneficiar de uma dedução de US$ 5.000 na avaliação de sua casa para fins de isenção de impostos.

Idaho oferece vários benefícios e apoio a veteranos deficientes, incluindo redução de imposto sobre a propriedade para veteranos qualificados de até US$ 1.500 em impostos sobre a propriedade de suas casas e até um acre de terra. Veteranos mais velhos com deficiência também podem ter direito a deduções de imposto de renda e há um crédito fiscal de mercearia disponível.

Os veteranos com deficiência em Illinois têm direito a vários benefícios, como licenças gratuitas de caça e pesca, placas gratuitas de veteranos com deficiência e uma isenção de propriedade de US$ 5.000 para veteranos com deficiência relacionada ao serviço de pelo menos 70 por cento.

Nevada oferece benefícios valiosos para veteranos deficientes, incluindo uma dedução do imposto sobre a propriedade correspondente ao seu nível de deficiência e cuidados de baixo custo 24 horas por dia em casas de veteranos do estado de Nevada.

New Hampshire oferece vários créditos fiscais, isenções e benefícios para veteranos deficientes, incluindo créditos fiscais e isenções para imóveis ocupados como residência principal, nenhum imposto de renda estadual e isenções de carteira de motorista e taxas de registro de veículos motorizados.

Qual é o melhor lugar para os veteranos morarem?

O Texas é frequentemente considerado um dos melhores estados para veteranos deficientes.

Os benefícios notáveis ​​​​incluem vários subsídios de moradia e carteiras de motorista gratuitas para veteranos com índice de deficiência de 60% ou superior.