Benefícios, vagas e salários; saiba TODOS os detalhes do CONCURSO CAIXA

Concurso Caixa oferta mais de 4 mil vagas

O concurso Caixa é uma oportunidade para quem decide ter estabilidade financeira por meio do certame. Em virtude disso, separamos detalhes sobre o edital.

Conheça todos os esclarecimentos sobre vagas, benefícios, salários e muito mais.

Novas Oportunidades do concurso Caixa

Em um marco significativo no dia 15 de janeiro de 2024, o Diário Oficial divulgou o extrato de contrato para o aguardado Concurso Caixa, em parceria com a renomada banca organizadora Cesgranrio. Este certame oferecerá um total de 4.000 vagas para candidatos de nível médio, além de 50 oportunidades para aqueles com formação superior. Antecipa-se que o edital seja oficialmente lançado até o mês de fevereiro.

Distribuição de vagas do concurso Caixa

As oportunidades disponíveis se distribuem de maneira específica, visando atender às demandas do banco. O certame contempla:

Técnico Bancário Novo: 2.000 vagas;

Técnico Bancário Novo para a área de TI: 2.000 vagas;

Médico do Trabalho: 28 vagas; e

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 22 vagas.

Remunerações para Servidores concurso Caixa



A remuneração para os servidores da Caixa é outro ponto de destaque, variando conforme a área de atuação. Destacam-se os vencimentos para as posições de Médico do Trabalho, com R$ 11.186,00, e Engenheiro de Segurança do Trabalho, com um atrativo salário de R$ 14.915,00.

Detalhamento do Salário para Técnico Bancário

Para o cargo de Técnico Bancário, o jornalista Victor Gammaro realizou um minucioso cálculo, considerando diversos componentes. O salário-base confirmado pelo banco é de R$ 3.762. Além disso, são inclusos benefícios como:

R$ 1.014,42 (Auxílio refeição/alimentação);

R$ 799,38 (Auxílio cesta alimentação); e

R$ 11.802,00 referentes à Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para o ano de 2023.

Confira mais sobre o concurso Caixa

PLR

A PLR destinada aos Técnicos Bancários, no montante de R$ 11.802,00, é distribuída em duas parcelas ao longo do ano – uma em março e outra em setembro. Vale ressaltar que esse valor está atrelado aos lucros do banco no período de 12 meses, podendo variar anualmente.

Em 2021, por exemplo, a média da PLR foi de R$ 10.274,00. O cálculo consiste em somar o salário-base aos auxílios de alimentação e refeição, dividindo o valor total da PLR pelos 12 meses do ano.

Amplos Benefícios Adicionais

Além das remunerações já mencionadas, os servidores da Caixa desfrutam de uma gama abrangente de benefícios, tais como:

Auxílio creche/auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, do nascimento até 71 meses);

Participação em plano de saúde;

Subsídio para atividades físicas;

Oportunidades de ascensão profissional;

Participação em previdência complementar;

Envolvimento em programas educacionais;

Iniciativas de preservação da saúde e qualidade de vida; e

Contrato de trabalho regido pela CLT, com direito a FGTS, entre outras vantagens.

Benefícios e Compromisso do concurso Caixa

Além da remuneração inicial competitiva, os profissionais contarão com vale-transporte e uma variedade de benefícios, entre eles assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação, refeição e auxílio creche. Esses benefícios são parte integrante do compromisso da Caixa em criar um ambiente de trabalho favorável, promovendo o cuidado com seus colaboradores e suas famílias.

Foco na Modernização e na Excelência no Atendimento

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou que o novo concurso não é apenas uma oportunidade de expansão do quadro de funcionários, mas também uma iniciativa alinhada à modernização dos processos da instituição. A abertura de vagas específicas para a área de Tecnologia da Informação (TI) reflete o comprometimento da Caixa com a inovação e a atualização constante de suas práticas.

“Além de vagas para o encarreiramento geral no banco, estamos abrindo vagas específicas para a área de TI, dando continuidade à modernização dos nossos processos, que é algo prioritário para nós. A vocação da Caixa continua a mesma ao longo desses 163 anos: o compromisso com o povo brasileiro“, afirmou Carlos Vieira. Veja mais sobre o concurso Caixa.

Avaliação por Etapas

Os candidatos que almejam ingressar na Caixa Econômica Federal passarão por um processo seletivo composto por diferentes etapas. A avaliação terá início com as provas objetivas, que abordarão questões com cinco alternativas cada, sendo apenas uma delas correta. Essas provas contemplarão áreas de Conhecimentos Gerais e Específicos, de acordo com o cargo desejado.

Provas em Cidades Designadas

Antes de mais nada, as provas objetivas serão em cidades pertencentes aos polos de classificação definidos pela Caixa. Essa distribuição visa garantir a aplicação eficiente do processo seletivo e proporcionar comodidade aos candidatos.

Concurso Caixa anterior

O concurso mais recente realizado pela Caixa, em 2021 foi exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcDs). Foram 1.100 vagas, das quais mil eram imediatas e 100 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades incluíram cargos de técnico bancário tradicional e da área de TI, com 100 vagas imediatas e dez para cadastro reserva no polo do Distrito Federal. Sendo assim, as demais vagas foram para todo o país. A exigência para concorrer a essas vagas era possuir apenas o nível médio completo, além de enquadrar-se legalmente na condição de pessoa com deficiência.