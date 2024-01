Benzema ainda está preso nas Maurícias antes do regresso ao Dubai

Karim Benzema ainda está preso nas Maurícias à espera de apanhar um voo para Dubai, onde o seu clube Al-Ittihad o espera para começar os treinos de pré-época.

Treinador principal Marcelo Gallardo ligou para ele junte-se à equipe na semana passadamas as tentativas do atacante de deixar a ilha neste fim de semana terminaram sem sucesso e o mesmo aconteceu na segunda-feira.

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema num reencontro de lendas do Real Madrid na Liga Profissional SauditaTwitter

O problema é que Tempestade Belalo nome do ciclone, continua a atingir as ilhas da Reunião e das Maurícias com ventos fortes.

O antigo Real Madrid O jogador está atualmente nas Ilhas Maurício, onde rajadas de vento de até 120 km/h estão causando estragos para quem tenta deixar a ilha do Oceano Índico, de acordo com a previsão do tempo divulgada pelo site METAR TAF.

Além do vento forte, que tem sido o principal fator que o impediu de voar, a ilha também foi afetada por fortes tempestades nos últimos dias. As inundações na área dificultaram a circulação na capital das Maurícias, Port Louis, que foi confinada pelas autoridades.

Como MARCA revelou na semana passada, o atacante recebeu uma prazo da última sexta-feira para reportar com o restante da equipe e viajar para Dubai. Gallardo não quis dar tratamento preferencial e o argentino continuará sem o jogador em seu campo de treinamento na cidade dos Emirados.

Rumores de interesse na Premier League

Há várias semanas, rumores circulam sobre A possível saída de Karim Benzema da Saudi Pro League.

O Telegraph sugere que Chelsea estão considerando um contrato de empréstimo de curto prazo para o jogador de 35 anos até junho, enquanto Manchester United também foram vinculados.

No entanto, esta não é uma opção que o francês esteja a contemplar neste momento, apesar de um difícil início de vida na capital saudita desde a sua transferência gratuita do Real Madrid. Na verdade, seu plano agora é chegar o mais rápido possível a Dubai e se juntar novamente aos companheiros.