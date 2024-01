Benzema denuncia ministro francês por graves acusações relacionadas com terrorismo

Karim Benzemao antigo Real Madrid atacante que atualmente joga Clube Al-Ittihad Jeddah na Liga Profissional Saudita, apresentou uma queixa contra o Ministro do Interior francês Geraldo Darmanin.

Os advogados de Benzema explicado na rádio RTL O processo de Benzema contra Darmaninque ligou o jogador de futebol ao grupo islâmico Irmandade muçulmana. Afirmou que “o nome de uma pessoa está sendo arrastado apenas por motivos comunicativos. Com consequências familiares consideráveis ​​​​para as pessoas próximas a ela”.

Qual é o grupo terrorista com o qual Benzema é acusado de ter ligações?Parker Johnson

“Ouvir essas palavras faz com que algumas pessoas excluam Benzema e outras se sintam excluídas ao ouvi-las… É o oposto do que se espera de uma pessoa que se considera um estadista”, afirmou. O advogado de Karim disse.

Comentários do ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, contra Benzema

Gerald DarmaninMinistro do Interior francês, acusou Benzema de ter ligações com o grupo islâmico Irmandade muçulmanaque em países como França, Estados Unidos, Rússia ou Egito é considerada uma organização terrorista.

“Fechamos mais de 1.100 centros islâmicos e refiro-me especificamente ao Sr. Karim Benzema que tem ligações notórias, como todos sabemos, com a Irmandade Muçulmana. Estamos atacando uma hidra que é a Irmandade Muçulmana que gera uma atmosfera jihadista, “ Darmanin disse no CNews visando o atual atacante do Al-Ittihad e ex-jogador do Real Madrid.

Benzema mostrou apoio aos habitantes de Gaza e criticou os bombardeamentos de Israel

Darmanin fez essas declarações controversas depois Benzema considerou injustos os bombardeamentos de Israel contra o território palestiniano.

“Todas as nossas orações pelos habitantes de Gaza que são mais uma vez vítimas destes bombardeamentos injustos que não poupam nem mulheres nem crianças”, tuitou. Benzema.

Darmanin não apresentou qualquer prova ou argumento que comprovasse a sua afirmação sobre Benzema.

Quem são os Irmãos Muçulmanos aos quais o ministro francês liga Benzema?

A Irmandade Muçulmana nasceu em 1928 no Egito, em Ismaília, a nordeste do Cairo, às margens do Canal de Suez. Fundado por Xeque Hassan Al-Banna, a organização reformista sunita estabeleceu dois objectivos precisos: libertar o país do jugo britânico e tomar o poder num Egipto mais uma vez imbuído dos valores do Islão.

A Irmandade tornou-se popular ao organizar atividades sociais e de caridade destinadas tanto à classe trabalhadora como à classe média. Este programa deu um lugar privilegiado à religião, graças a um movimento de educação popular que visava assegurar a regeneração do Islão. Um investimento fundamental aos olhos de Hassan Al Bannaprofessor por formação.

A Irmandade Muçulmana é uma das maiores e mais antigas organizações islâmicas do mundo árabe e muçulmano, com uma extensa rede de apoiantes e membros que se estende do Egipto a outros países.