Benzema não comparece à pré-temporada do Al-Ittihad e Gallardo o exclui de viagem a Dubai

Taqui estão problemas para Karim Benzema em Arábia Saudita.

O jogador, segundo MARCA, não compareceu Al Ittihad campo de treinamento de pré-temporada e, por ordem do treinador, não participará do tour Dunao, que a equipe partirá no domingo.

Cristiano Ronaldo e Karim Benzema num reencontro de lendas do Real Madrid na Liga Profissional SauditaTwitter

O jogador, assim como os demais companheiros, deveria se apresentar nas instalações do clube em Jeddah na sexta-feira, dia 12, o que, segundo fontes sauditas, ele não fez.

Portanto, o argentino Marcelo Gallardo, o técnico do time, decidiu não fazer concessões por ele e ele não viajará com o time, aconteça o que acontecer, para Dubai.

Karim Benzema já faltou treino antes

Fontes confirmaram que Benzema já faltou ao treino com Al Ittihad em três ocasiões antes do final do ano em Jeddah, mesmo antes do feriado oficial dos jogadores antes das férias de Natal.

Fontes sauditas dizem-nos que Karim não faz parte da lista oficial da pré-temporada em Dubai e como sua ausência é sem permissão de Gallardo, ele não poderá participar de todo o tour em Dubai.