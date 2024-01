Besni segue recrutando profissionais no país; Veja mais!

A Besni, empresa que atua no varejo de vestuário, está com inúmeras possibilidades de emprego abertas neste momento. Isto é, se você quer começar 2024 buscando um novo emprego no mercado, confira quais são as oportunidades abertas e suas respectivas localidades:

Ajudante Geral – CD – TRIAGEM | Raposo Tavares – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendente de Crédito | Caixa e Cartão – Campinas – SP – Efetivo;

Atendente de Crédito | Caixa e Cartão | Capão – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendente de Crédito – Itaquaquecetuba – SP – Efetivo;

Atendente de Crédito – Santos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Controle de Qualidade – Raposo Tavares – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja | Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja – Santos – SP – Efetivo: Atender , conduzir e orientar os clientes até a mercadoria desejada. Expor e repor mercadoria no ponto de vendas e manter a loja organizada. Atualizar preços de venda das mercadorias em função de promoção ou reajuste. Recepcionar clientes nos provadores e orientar quanto à sua correta utilização;

Auxiliar de loja – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja – São Vicente – SP – Efetivo;

Assistente de Loja | Shopping Taboão – Taboão da Serra – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos;

Auxiliar de Loja | Suzano – SP – Efetivo.

Mais sobre a Besni

Falando um pouco mais a respeito da Besni, é interessante ressaltar que trata-se de uma das maiores redes de varejo de moda em São Paulo. Com mais de 55 anos de história e 38 lojas de departamentos e autoatendimento, oferece uma experiência de moda irresistível para seus clientes.

Além disso, acredita que os colaboradores são protagonistas do crescimento e do sucesso da companhia. Uma história marcada por simplicidade, humildade, sonhos e gente de garra que faz e acontece. Ao longo do tempo, o mundo passou por muitas mudanças, mas a Besni segue com o compromisso de ser uma loja conectada com as tendências, alegre, ética e produtiva.

Veja alguns dos benefícios abertos

Assistência Médica e Odontológica (Titular e Dependentes);

Day Off;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Gympass;

Desconto em compras nas lojas;

Parceria com instituições de ensino (Senac, Escolas de Idiomas e Faculdades com descontos);

Auxilio farmácia.

Como enviar o seu currículo?



Bom, agora que as vagas da Besni já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga. Isto é, os benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

