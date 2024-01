Beterbiev está determinado a lutar contra Dmitry Bivol a seguir: preciso de outro cinturão

Artur Beterbiev, o indiscutível campeão dos meio-pesados ​​com um recorde imaculado de 20 vitórias, todas por nocaute, defendeu com sucesso seu Títulos mundiais WBC/IBF/WBO em uma vitória espetacular por nocaute técnico no sétimo round sobre o ex-campeão mundial Callum Smith no Videotron Centre na cidade de Quebec, Canadá, no sábado.

Neste confronto de alto risco, Beterbiev, uma potência de 38 anos que mora em Montreal, mostrou seu domínio e determinação para manter sua taxa de nocaute de 100 por cento.

Após um hiato de um ano nos ringues Beterbiev não perdeu tempo em sacudir qualquer ferrugem do anel, perseguindo agressivamente Smith desde os primeiros segundos. Apesar de As notáveis ​​vantagens de alcance e altura de Smitha perseguição incansável de Beterbiev deu o tom da luta, cortando o caça britânico tomando o anel central.

Rodadas três e quatro testemunhadas Beterbiev impondo sua vontade a Smithdesferindo socos violentos que atingiram a guarda de Smith.

Ao adotar uma abordagem mais estratégica no quinto round lutando boxe de fora Beterbiev retomou suas táticas agressivas no sexto, prendendo um cada vez mais maltratado Smith contra as cordas e entregando a mão direita punitiva.

Beterbiev almeja a próxima luta com Bivol

O clímax aconteceu na sétima rodada, quando Beterbiev, com um timing impecável, rebateu um soco de Smith com uma mão direita girando, fazendo-o cambalear. Seguiu-se uma barragem implacável de socos, resultando em Smith batendo na tela.

Embora Smith conseguiu se levantar, ele enfrentou outro knockdown, levando seu treinador principal, Amigo McGirt, tomar a difícil decisão de interromper a luta às 2:00 do sétimo round.

Refletindo sobre sua vitória, Beterbiev atribuiu isso a uma combinação de sorte, orientação de seu treinador e trabalho árduo de sua equipe. Ele reconheceu Smith por ter lutado forte e expressou gratidão pela sorte estar ao seu lado naquela noite.

Olhando para frente, Beterbiev expressou seu desejo de uma luta indiscutível com o campeão da WBA, Dmitry Bivol.

“Sim, claro que quero o Búfalo lutar,” Beterbiev declarado. “Eu preciso de outro cinto.

“Significaria muito para mim.”