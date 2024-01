Between the Links: Dricus du Plessis é coroado no UFC 297, próximo de Sean Strickland, Kayla Harrison assina com o UFC

Dricus du Plessis é o novo campeão dos médios do UFC após derrotar Sean Strickland por decisão dividida em uma batalha fascinante de 25 minutos na luta principal do UFC 297. A luta gerou muitas dúvidas sobre o futuro da divisão, se você quiser. Plessis dividirá o octógono com o rival Israel Adesanya em seguida, e para onde Strickland vai depois que seu reinado pelo título chegar ao fim.

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel discute as consequências da atração principal do pay-per-view de sábado, se devemos esperar du Plessis x Adesanya no UFC 300, e o que pode vir a seguir para Strickland com seu poder de estrela continuamente ascendente. Além disso, eles discutirão a conquista do título de Raquel Pennington no co-evento principal, a nota geral do UFC 297, Kayla Harrison assinando com o UFC para enfrentar Holly Holm no UFC 300, onde os níveis de emoção são agora que mais lutas foram anunciadas. para o evento de abril e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e José Youngs.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast