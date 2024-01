Beverly Hills, estrela de 90210, Ian Ziering, sofre ataque de gangue de motoqueiros em Los Angeles

Ian Zieringmais conhecido por seu papel em “Beverly Hills, 90210”, se viu envolvido em uma briga de rua com uma gangue de motociclistas de Los Angeles em um domingo recente.

O incidente, capturado em um vídeo obtido pelo TMZ, aconteceu na Hollywood Blvd.

A filmagem mostra vários ciclistas em mini-motos motorizadas fervilhando ao redor Zieringdo veículo antes que o ator decidisse sair do carro.

A situação agravou-se rapidamente à medida que Ziering deu um soco em um dos motociclistas, cuja moto estava estacionada bem na frente do carro do ator.

O que causou a briga envolvendo Ian Ziering?

Ainda não está claro o que desencadeou Zieringreação e se uma colisão entre uma das motocicletas e ZieringO veículo precedeu a briga. Segundo fonte do TMZ, existe a possibilidade de que ZieringO veículo pode ter sido atingido antes do confronto tomar um rumo violento.

Depois de dar um soco no motociclista não identificado, Ziering pareceu derrubar o indivíduo com capacete no chão.

Posteriormente, outros motociclistas entraram na briga e quatro indivíduos começaram a dar socos no ator de “Sharknado”. Ziering tentou fugir por uma rua movimentada, com indivíduos com capacetes e máscaras perseguindo-o persistentemente.

Espectadores filmaram a cena caótica, mas ninguém interveio para ajudar o ator.

Navegando pela calçada, Ziering voltou-se para um dos motociclistas de capacete, que continuou a dar socos e chutes. Dois outros motociclistas, incluindo uma mulher, juntaram-se à perseguição, tentando acertar Ziering antes de conseguir escapar para a Calçada da Fama de Hollywood.

Apesar dos acontecimentos dramáticos, Ziering acabou retornando ao seu veículo e deixou o local sem envolver a polícia. Representantes para Ziering ainda não responderam aos pedidos de comentários e o ator manteve silêncio nas redes sociais desde o início da altercação. O incidente acrescenta um capítulo surpreendente à Ian Zieringnarrativa, deixando muitos curiosos sobre as circunstâncias que envolveram a briga de rua.