Beyoncé e Destiny’s Child participam da festa de aniversário de 50 anos de Tim Weatherspoon

Filho do Destinoo icônico grupo feminino que conquistou o mundo no final dos anos 90, presenteou os fãs com uma reunião inesperada durante o 50º aniversário celebração do marido de Kelly Rowland, Tim Weatherspoon.

O encontro improvisado aconteceu no glamoroso Quarto Flor em Os anjos sobre Sábado noite.

Segurança agarra a bunda de Beyoncé e ele não precisavaRoberto Ortega

Beyoncé e Jay Z festejam a noite toda

Beyoncé Knowles, Kelly Rowlande Michelle Williams subiu ao palco para uma versão especial de “Feliz aniversário” dedicado ao aniversariante.

A performance, descrita como “destaque” da noite, deixou uma impressão duradoura na lista de convidados repleta de estrelas, que incluía O fim de semana, Kris Jenner, Corey Gamblee Jay-Z.

“Os filhos de Kelly e Tim juntaram-se a eles para apagar as velas do pai”, compartilhou uma fonte com Página seisreferenciando os filhos do casal, Titan e Noah.

Apesar da saída de Beyoncé do grupo em 2005o trio manteve uma amizade próxima ao longo dos anos.

Em 2021ambos Beyoncé e Michelle Williams Apressou-se para Kelly Rowland lado, estando presente na sala de parto para o nascimento do filho mais novo.

Willians chegou a sugerir a possibilidade de uma reunião do grupo, expressando abertura à ideia de unir forças com os membros originais LeToya Luckett e LaTavia Roberson.

Letoya Luckett compartilha momento de retrocesso

Esta recente reunião vem na sequência de um retrocesso comovente compartilhado por LeToya Luckettapresentando o OG Filho do Destino membros em Beyoncé Espetáculo renascentista em Houston em Setembro de 2023.

Luckett’s legenda reflete sobre os belos momentos vivenciados em 2023 e expressa esperança de mais no próximo ano.

Embora a recente reunião e a imagem do retrocesso tenham despertado o entusiasmo dos fãs e as especulações sobre possíveis colaborações futuras, Filho do Destino permanece calado sobre planos concretos de reunião.

A rica história do grupo inclui 10 maiores sucessos no Billboard Hot 100 e vários álbuns no topo das paradas, deixando os fãs ansiosos por qualquer sugestão de futuros empreendimentos musicais.