Bianca Censori chama a atenção com roupa provocante com detalhes inesperados

Kanye West esposa, Censores Biancamais uma vez roubou os holofotes com suas ousadas escolhas de moda, deixando os espectadores surpresos durante uma visita a um Os anjos salão de bronzeamento. A fashionista de 29 anos ganhou as manchetes ao exibir um conjunto ousado, com detalhes pouco convencionais.

Bianca exibia com confiança uma regata branca justa com “MOLHADO” estampado na frente, mostrando seu estilo destemido característico.

Contudo, o verdadeiro conta-gotas foi sua escolha de calças – um par de shorts pretos Cal Exóticos boxer, completo com um orifício frontal projetado para acomodar brinquedos sexuais.

A ousada declaração de moda chamou a atenção e gerou burburinho entre os fãs e entusiastas da moda. Somando-se ao conjunto arriscado, Censores combinou o visual ousado com sapatos pretos elegantes e estilizou o cabelo de uma maneira chique e penteada para trás.

Kanye tem uma relação estranha com a mídia

O australiano a beleza saiu do salão de bronzeamento, oferecendo aos fotógrafos uma espiada na tela de bloqueio de seu telefone, com uma foto em close de Kanye West recentes dentes de titânio de US$ 850.000.

Durante sua apresentação pública, Kanye West, vestido com uma camiseta preta e calça de moletom, assumiu o controle da interação dos paparazzi. Numa conversa peculiar capturada em vídeo, o “Luzes piscantes” cantor dirigido fotógrafosmostrando sua abordagem prática à imagem pública do casal.

Enquanto o casal poderoso voltando para seu Range Rover, eles encontraram um encontro desagradável com um pedestre que gritou insultos para eles. O incidente acrescentou uma reviravolta inesperada ao passeio.

Censori continua a quebrar moldes

Bianca Censori A roupa ousada vem na sequência de uma série de looks que chamam a atenção, incluindo uma máscara facial tipo bondage e um espartilho preto revelador com alças presas. Os fãs expressaram preocupação Censores bem-estar, com algumas acusações Kanye West de exercer controle sobre o estilo de sua esposa.

Com 2024 apenas começando, Censores Bianca continua a manter o público na dúvida sobre sua próxima declaração de moda, deixando todos ansiosos para ver o que ela vestirá a seguir.