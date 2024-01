Bicicleta icônica de Pee-wee Herman é vista do lado de fora da casa de leilões após grande venda

TMZ. com

Uma peça icônica de Paulo Rubens ‘ passado está voltando para casa para um licitante sortudo – a bicicleta que ele andou como Pee-wee Herman estava sentado do lado de fora de uma casa de leilões depois de ter sido vendido por 6 dígitos.

Vimos o Schwinn DX Cruiser 1953 na traseira de um caminhão na tarde de segunda-feira, enquanto o Tour de celebridades TMZ estava levando alguns convidados sortudos para conhecer Hollywood. Normalmente, avistamos celebridades, mas desta vez encontramos este memorável passeio de celebridades do lado de fora da casa de leilões Bonhams, na Sunset Blvd.

A Bonhams é conhecida pelos seus leilões únicos, com vendas de tudo, desde Pablo Picasso dar Andy Warhol arte para o baterista do Rush Neil Peart bateria – e tudo mais.

A casa de leilões teve seu leilão Cultura Pop: Antes e Agora no mês passado, com a bicicleta extravagante de “A Grande Aventura de Pee-wee” arrecadando US$ 140 mil… então parece que o lindo passeio estava prestes a ser enviado ao licitante vencedor.