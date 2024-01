Bill Belichick substituirá Arthur Smith? Falcons entrevista o ex-técnico dos Patriots

Tele Falcões de Atlanta anunciaram que conduziram uma entrevista virtual com ex- Patriotas da Nova Inglaterra treinador principal Bill Belichick na segunda-feira. Ele é o prospecto de coaching mais quente do NFL e poderia substituir o demitido Artur Smith.

Os Falcons demitiram Smith após sua terceira temporada consecutiva de 7-10. Belichick, de 72 anos, também não conseguiu registrar um recorde de vitórias nos últimos três anos, mas tem uma vantagem tremenda.

Deion Sanders deve ser o próximo técnico dos Cowboys no lugar de Bill Belichick, diz RG3

Se Belichick se juntar ao Atlanta, ele provavelmente fará tudo ao seu alcance para adquirir o quarterback Justin Campos de Ursos de Chicagoque provavelmente irão redigir Calebe Williams com a primeira escolha geral.

Os Falcons também entrevistaram Corvos de Baltimore coordenador defensivo Mike Macdonald, Cincinnati Bengals coordenador ofensivo Brian Callahan, São Francisco 49ers coordenador defensivo Steve Wilks, Carolina Panteras coordenador defensivo Evero usado e alguns outros em sua lista.

Bill Belichick quer treinar os Falcons?

As equipes da NFL poderão realizar entrevistas pessoais a partir de 22 de janeiro, então Belichick terá algum tempo para pensar sobre seu próximo passo.

Ele provavelmente entrevistará algumas outras equipes antes de avaliar suas opções, mas os Falcons definitivamente têm uma chance de contratá-lo.

Outros locais de pouso interessantes para Belichick incluem o Dallas Cowboys e Filadélfia Eaglesduas equipes que provavelmente demitirão seus treinadores após eliminações na primeira rodada.