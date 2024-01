Bill Belichick terá a chance de se explicar em uma reunião de confronto com o proprietário do Patriots

Bill Belichick terá a chance de salvar seu emprego como Patriotas da Nova Inglaterra treinador em uma reunião com o proprietário Roberto Kraft, com seu futuro em jogo depois de uma campanha ruim.

O Patriotas chefe está programado para se sentar com Kraft e o presidente da equipe, Jonathan Kraft no dia 8 de janeiro para falar sobre sua última temporada decepcionante.

Travis Kelce revela o que disse durante bate-papo pós-jogo com o técnico Belichcik

O momento da reunião decisiva é significativo porque será apenas um dia depois que os Patriots encerrarem a temporada contra o New York Jets, com a posição de Belichick parecendo precária.

Há até rumores de que o ícone de 71 anos, que ganhou oito Super Bowls em sua distinta carreira, poderá enfrentar sendo demitido após 23 anos no comando.

E o encontro é considerado um grande momento em sua carreira, com reportagem da ESPN Mike Reiss sugerindo que Kraft está considerando demitir o treinador extremamente respeitado.

“Roberto Kraft ficou muito decepcionado com a forma como esta temporada se desenrolou, naturalmente, e pessoas próximas a ele me disseram que essa decepção foi tão extrema a ponto de ele considerar fortemente deixar Belichick”, disse Reiss em ‘Get Acordado na quinta-feira.

“Mas estas pessoas também me dizem que nenhuma decisão foi tomada neste momento e é por isso que esta reunião final será tão importante”.

O futuro de Belichick está no ar

Também é mencionado que A decepção geral de Kraft com os Patsque entra na última semana com um terrível recorde de 4-12 e o pior ataque da NFL, é “extremo”.

Da forma como está, o lendário treinador tem contrato até o final da temporada de 2024 e pode decidir desista se os Patriots decidirem empunhar o machado.

Belichick guiou a franquia a seis títulos do Super Bowl em um período de 17 anos até 2018, com Tom Brady estrelando como zagueiro naquela era de ouro.

Qualquer time sentiria falta de um jogador com seu talento, mas o fato os Patriots não vencem um jogo da pós-temporada desde que ele saiu em 2019 levantou questões sobre Belichick’s reinado de longa duração.

Ele manteve suas cartas fechadas sobre uma possível aposentadoria do jogo depois de iniciar sua carreira de treinador em 1975 com o Corvos de Baltimore como assistente especial. E esta reunião poderá ser histórica na decisão do resultado para Belichick e os Patriots daqui para frente.