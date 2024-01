Bill Clinton será nomeado no último documento de Epstein

EUn a iminente divulgação de documentos judiciais relacionados ao falecido Jeffrey EpsteinAntigo presidente Bill Clinton é supostamente designado como “John Doe 36”, de acordo com fontes.

Os documentos, vinculados a uma ação judicial de 2015 movida por Epstein acusador Virgínia Giuffrecontém mais de 50 menções redigidas de Clintonprincipalmente associado a Giuffreesforços para obrigá-lo a testemunhar contra Epstein e Ghislaine Maxwell.

Troll aleatório zomba de Bill Clinton durante o Game Awards 2022 e deixa o público sem palavras

As referências a Clinton nos documentos deverão girar em torno Giuffretentativas, ao lado Maxwellpara obrigar Epstein para testemunhar em 2016.

Epstein invocou consistentemente seus direitos da Quinta Emenda durante um depoimento no processo mencionado. Ressalta-se que não se prevê que estes documentos impliquem Clinton em quaisquer atividades ilegais.

Divulgação de documentos judiciais ocorrerá em 2 de janeiro

A libertação iminente, ordenada pelo juiz federal de Manhattan Loretta Preskadeverá revelar os nomes de mais de 170 indivíduos, anteriormente identificados apenas como John e Jane fazcom conexões para Epstein. Espera-se que a revelação esclareça várias pessoas associadas a Epsteinincluindo aqueles que trabalhavam para ele, faziam parte do seu círculo íntimo ou alegadamente participaram nas suas atividades criminosas.

Entre os nomeados está Príncipe Andréacusado por Giuffre de ser dirigido por Maxwell e Epstein envolver-se em atividades sexuais com ela em diversas ocasiões. Ghislaine Maxwell negou as supostas visitas de Clinton a Epsteinilha de e Clintonpor sua vez, recusou-se a testemunhar, alegando que nunca esteve presente.

Além disso, espera-se que alguns documentos contenham o testemunho de “Jane Doe 162”, que contou ter estado em uma festa em 2001 em Epsteincasa de Nova York com Príncipe Andréonde Giuffre, então com 17 anos, afirma que foi instruída a fazer sexo com ele. Apesar das negativas da realeza britânica, surgiram fotos mostrando-o com Giuffrelevando a um acordo extrajudicial em uma ação movida por ela.

Enquanto Clintonfotografado com Epstein e tendo voado em seu jato particular, nega veementemente qualquer ligação ilícita com o agressor sexual, Giuffre tentou intima-lo para prestar depoimento, citando uma suposta reunião em Epsteinilha particular de Little St. James.

À medida que a divulgação destes documentos se aproxima, representantes de Clinton ainda não comentaram o assunto. A previsão é que os registros sejam divulgados a partir do dia 2 de janeiro, após o feriado do Ano Novo.