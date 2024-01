Bill Hayes, estrela de ‘Days of Our Lives’, morre aos 98 anos

Estrela de sabonete Bill Hayes – mais conhecido por seu papel ao lado de sua esposa na vida real, Susanaé “Days of Our Lives” – morreu.

Hayes faleceu sexta-feira em Los Angeles, confirmou seu representante ao TMZ, embora sua causa de morte não tenha sido divulgada.

Em 1970, Hayes conseguiu o papel do artista golpista Doug Williams no programa “Days of Our Lives” da NBC. Atriz Susan Seaforth já havia sido contratada para a novela, interpretando a mimada herdeira Julie Olsen Banning Anderson Williams.

Hayes e Seaforth se deram bem, casando-se quatro anos depois, em 12 de outubro de 1974. Os atores também se casaram no show – três vezes diferentes, na verdade! – começando em outubro de 1976.

Durante as primeiras núpcias no set, o casal leu os votos do casamento real.

Em 1976, eles se tornaram as únicas estrelas do drama diurno a aparecer na capa da revista Time com um artigo intitulado “Novelas: sexo e sofrimento à tarde”.

Mas, em 1984, os dois entraram em confronto com os produtores por causa do enredo, resultando na união de seus papéis populares.

Mesmo assim, Hayes e Seaforth ainda apareceram em “Days Of Our Lives”, mesmo depois que o programa passou para a rede Peacock em 2022.

Antes de sua lendária novela, Hayes era um cantor que escreveu a canção de 1955, “The Ballad of Davy Crocket”, que alcançou o primeiro lugar nas paradas dos EUA.

Ele também foi uma personalidade regular na icônica série de variedades de TV de Sid Ceaser, “Your Show of Shows”.

Bill tinha 98 anos.