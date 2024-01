Bill Maher diz que a democracia americana está falhando porque somos ‘pessoas mais ruins’ do que antes

O apresentador do ‘Real Time’ apresentou um paralelo assustador entre os EUA de A e o Brasil, ambos os quais tiveram insurreições durante as suas respectivas eleições presidenciais – os EUA em 6 de janeiro de 2021, e o Brasil em 8 de janeiro de 2023.

No caso do Brasil, quase todos se levantaram contra os desordeiros e o presidente, que foi banido do país e agora vive na Flórida. No caso da América, o antigo presidente que agora vive na Florida será o candidato republicano por uma margem insanamente grande.