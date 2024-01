Billie Eilish chama a modelo da SI Swim Haley Kalil de ‘quente como bolas’ no Globo de Ouro

Billie Eilish não teve nenhum filtro depois de encontrar uma modelo da Sports Illustrated no Globo de Ouro … dizendo-lhe sem rodeios “Você está gostosa como as bolas” durante sua interação hilariante.

Ex-atacante da NFL Matt Kalil a deslumbrante ex-mulher, Haley estava fazendo conteúdo de mídia social para a premiação anual no domingo… e em um ponto da noite, ela encontrou a cantora superstar.

Eilish – que ganhou o prêmio de Melhor Canção Original por “What Was I Made For?” – ficou emocionada com os elogios… e respondeu com alguns dos seus próprios.