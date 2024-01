Bills não temem os Chiefs em revanche épica: “Até semana que vem, Taylor Swift.”

Tele Chefes de Kansas City visitará o Notas de búfalo próximo fim de semana para um Rodada Divisional da AFC a revanche e a torcida do time da casa parece tranquila. Um fã enviou Taylor Swift uma mensagem durante a vitória curinga de domingo sobre o Pittsburgh Steelers.

Swift, 34, está namorando o tight end do Chiefs Travis Kelce e provavelmente irá ao Highmark Stadium para torcer pelo namorado, como fez várias vezes ao longo do NFL temporada.

Grande bagunça! Os fãs de Bill lutam para limpar seu estádio após uma tempestade de neve

“Até a próxima semana, Taylor”, dizia a placa do fã.

Os fãs do Bills estão claramente prontos para uma revanche altamente antecipada do campeonato da conferência em 2022, que terminou com uma vitória do Chiefs por 42-36 na prorrogação.

Chefes também em busca de vingança

Os Chiefs perderam para os Bills no início desta temporada, após uma chamada selvagem Kadarius Toney negou o que teria sido um incrível passe lateral para touchdown Travis Kelce.

Patrick Mahomes lamentou sua raiva contra Josh Allen quando eles se encontraram no meio do campo e o QB do Chiefs disse ao seu homólogo do Bills que foi a pior decisão que ele já tinha visto.

Ambas as equipes têm algo pelo que lutar além de uma passagem para outro campeonato da conferência, mas Mahomes jogará uma partida de pós-temporada fora de casa pela primeira vez em sua carreira, o que pode se tornar a chave para a vitória do Buffalo.