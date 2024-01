Billy Mitchell quebra o silêncio sobre registros de jogos restabelecidos e alegações de trapaça

Billy disse ao TMZ… ele está satisfeito e aliviado com a recente resolução em seu caso de difamação contra o banco de dados de videogame… quase 6 anos depois que eles sugeriram que ele fabricou seu recorde de Donkey Kong por meio de um software de emulação, o baniu e apagou sua pontuação do site deles.

Ele nos conta que quando a investigação e as reivindicações começaram em 2018, sua primeira tarefa foi voltar ao fliperama e bater todas as pontuações, o que ele fez.

Billy está feliz por sua história ter sido finalmente restaurada – mas não entende por que as pessoas estavam tentando reescrevê-la … especialmente porque Twin Galaxies não é tão relevante como costumava ser, de acordo com ele.

“The King of Kong: A Fistful of Quarters” foi um documentário de 2007 sobre jogos de arcade competitivos que se seguiu Steve Wiebe tentando derrubar o recorde de pontuação de Billy em Donkey Kong. Após o sucesso do documentário, ele foi informado de que se falava em um longa-metragem com Tom Cruise dar Jim Carrey sendo visto como o líder.