Bivol acredita que Beterbiev lhe apresentaria o desafio mais significativo de sua carreira

EUno evento que Turki Alalshikh finaliza um acordo com Artur Beterbiev promotor, Dmitry Bivol antecipa enfrentar o desafio mais formidável de sua carreira ainda este ano.

O invicto Búfalo, renomado na categoria meio-pesado, defende a opinião de que Beterbiev, com seu recorde de invencibilidade e conjunto de habilidades formidáveis, supera até mesmo O adversário mais ilustre de Bivol até o momento, Canelo Alvarez.

Dmitry Bivol e Artur Beterbiev ‘se enfrentam’ no jantar de gala da luta Fury-NgannouRoberto Ortega

Refletindo sobre seu vitória sobre Alvarez em maio de 2022onde Búfalo defendeu decisivamente seu campeonato WBA de 175 libras, o russo Búfalo (22-0, 11 KOs) reconhece que a luta iminente com Beterbiev (20-0, 20 KOs) será um teste mais difícil.

Durante uma conversa no podcast do Matchroom Boxing, Búfalo estava claro.

“Sim, para ser sincero, acredito que seja o teste mais difícil. Por quê? Porque ele é mais forte. Sei que ele é fisicamente mais forte que o Canelo e tem uma boa técnica também.” Búfalo disse Matchroom Boxing.

“Muita gente fala do poder dele, mas se esquece da técnica, porque o poder dele é muito melhor que a técnica. Mas ele ainda tem uma boa técnica.”

Como é a forma recente de Beterbiev?

Beterbiev mostrou seu poder e técnica em uma luta recente onde desmantelou o ex-campeão dos super-médios da WBA Callum Smith. A vitória marcada Beterbiev como o primeiro a cair e parar Smith, uma conquista significativa considerando A derrota anterior de Smith foi apenas para Alvarez.

Bob Arum cuja empresa, Top Rank Inc., promove Beterbiev, expressou a intenção de finalizar o acordo com Alalshikh para o campeão IBF/WBC/WBO enfrentar Búfalo. O confronto antecipado está previsto para acontecer neste verão na Kingdom Arena em Riade, Arábia Saudita, com Alalshikh apoio financeiro, uma força consistente por trás de grandes eventos de boxe.

Dado de Beterbiev Aos 39 anos, espera-se um cronograma de luta após o Ramadã, permitindo-lhe passar por um campo de treinamento completo após o mês muçulmano de jejum. Eddie Hearn, da Matchroom, revelou que Búfalo já acertou os termos com Alalshikh para a luta prevista.

Reconhecendo o desafio que temos pela frente, Bivol enfatizou a força de Beterbievcomparando-o a uma pedra, elogiando seus socos fortes e físico robusto.

Adicionalmente, Bivol destacou o autoconfiança inabalável, vasta experiência de seus dias de amador e seu uso eficaz de golpes no corpo, especialmente com a mão direita, como fatores cruciais em seu confronto esperado para determinar o primeiro campeão meio-pesado totalmente unificado na era dos quatro cinturões.