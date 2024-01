Blocos puxados por orquestras de frevo fazem as prévias do carnaval em Penedo. Confira a programação

O carnaval em Penedo não espera a abertura oficial para espalhar alegria na cidade. Antes do desfile das agremiações e da lavagem das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos, ponto alto da festa realizada na noite de Sexta-feira de Carnaval em Penedo, a folia já está nas ruas.

Quem faz a festa antecipada são os blocos puxados por orquestras de frevo, com apoio de carro-pipa porque a brincadeira começa por volta das 10 horas e segue até o início da noite, roteiro que varia em seu local de origem e percurso.

Entre dezenas de brincadeiras abertas ao público ou prioritárias para o folião que compra a camisa do bloco, destaque para duas que acontecem neste final de semana: Boneca Raquel e Ovo da Madrugada.

O mais antigo boneco de carnaval de Penedo completa 64 anos em 2024, comemoração que começa na noite desta sexta-feira, 26. Os organizadores do bloco da Boneca Raquel fazem a concentração na praça da igreja Santa Cruz, saindo às 19 horas para o percurso nas principais ruas da comunidade.

Para rever a boneca gigante mais animada da festa momesca em Penedo vai ter que esperar a noite da Sexta-feira de Carnaval, quando a maioria das agremiações fazem a festa no corredor da folia, da Praça do Coreto ao Largo do Rosário.

O cenário da melhor data do carnaval penedense também fica um verdadeiro ‘enxame de gente’ no próximo sábado, 27, data da 14ª edição do Ovo da Madrugada, seguindo a tradição de ir às ruas em plena luz do dia, puxado apenas por orquestras de frevo e saindo por volta do meio-dia, encerrando a festa antes do pôr do sol.

No domingo, 28, a animação acontece no Oiteiro, onde a comunidade remanescente quilombola realiza a Lavagem do Bonfim no período da tarde, com manifestações culturais típicas da cultura afro e também orquestras de frevo.

As prévias carnavalescas em Penedo também ocorrem em comunidades da zona rural e bairros da cidade – confira programação abaixo do texto -, blocos em sua maioria apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

A pasta convocou todas as agremiações que fazem o carnaval penedense para se credenciarem, trabalho realizado no início desta semana, para ordenar a distribuição de ajuda de custo viabilizada pela Prefeitura de Penedo para blocos tradicionais e alternativos, orquestras e batucadas da cidade.