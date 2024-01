Blocos, requisitos e salários; confira as novas retificações do Concurso Unificado

Concurso Unificado oferta quase 7 mil vagas

Considerado como o maior dos editais, o concurso unificado chegou com grandes chances. Além de muitas vagas, o certame anuncia oportunidades para médio e superior.

Veja aqui as mudanças e retificações do edital.

Oportunidades em Diversas Áreas e Blocos Temáticos

Os editais do Concurso Nacional Unificado foram publicados no início de janeiro, apresentando uma oferta significativa de 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Sob a organização da Fundação Cesgranrio, esse concurso promete oportunidades atrativas com salários iniciais que podem chegar a R$ 22,9 mil.

Confira a distribuição das vagas por blocos temáticos do concurso unificado, abrangendo diversas áreas de atuação:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias:

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação:



Você também pode gostar:

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas:

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor:

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos:

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação:

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública:

Bloco 8 – Nível Intermediário:

Retificação do concurso unificado

Uma nova retificação nos editais do Concurso Nacional Unificado foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (26), trazendo modificações em diversos tópicos, especialmente em requisitos e remunerações. Abaixo estão algumas das principais alterações:

Bloco 1:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatística (Especialidade: Geoprocessamento): Inclusão de “engenharia geológica ou geologia” na formação exigida.

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (Especialidade: Geoprocessamento): Inclusão de “engenharia geológica ou geologia” na formação exigida.



Bloco 3:

Tecnologista: Correção do texto referente à remuneração. “Remuneração inicial na data do Edital: R$ 6.662,68, composto pelo vencimento básico de R$ 5.211,48, somado de Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDACT) de R$ 1.451,20, no caso de 80 pontos, devendo ser acrescido o valor de auxílio alimentação e transporte, conforme legislação vigente. Além disso, a remuneração inicial poderá ser acrescida pela Retribuição por Titulação de aperfeiçoamento/especialização (no valor de R$ 992,52) ou mestrado (no valor de R$ 1.933,13) ou doutorado (no valor de R$ 4.161,21), condicionada à análise e homologação pela Comissão Interna do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia de que trata o art. 16 da Lei nº 8.691/1993, que perfazem a remuneração inicial de R$ 7.655,20 ou R$ 8.595,81 ou R$ 10.823,89.” Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: Inclusão de “engenharia geológica” na formação exigida.



Bloco 4:

Psicólogo: Alteração da remuneração inicial de R$ 5.488,70 para R$ 6.761,72.



Bloco 5:

Exclusão da habilitação no curso de Ciências Sociais na formação exigida para o cargo de Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário, especialidade ANTROPOLOGIA.

Bloco 6:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: Inclusão da tabela e retribuição de titulação.



Continuando as atualizações nos editais do Concurso Nacional Unificado, foram feitas novas modificações nos Blocos 7 e 8. Abaixo estão as alterações realizadas:

Bloco 7:

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: Alteração da formação, substituindo “Comunicação Social” por “Comunicação Social com habilitação em jornalismo.”



Bloco 8:

Alteração na Tabela 1 relativa aos cargos/especialidades.

Inclusão de tabela de títulos referente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Confira o texto na íntegra aqui.

Provas do Concurso Unificado

As provas do Concurso Nacional Unificado estão agendadas para o dia 5 de maio de 2024, abrangendo mais de 220 cidades brasileiras. Abaixo, apresentamos os períodos e estrutura das provas para os diferentes níveis:

Turno Matutino (2h30 de Prova):

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões). Prova discursiva de conhecimento específico do bloco.

Nível Médio: Provas objetivas (20 questões). Redação.



Turno Vespertino (3h30 de Prova):

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

Nível Médio: Provas objetivas (40 questões)



Como se inscrever no concurso unificado

Os interessados poderão se inscrever no portal Gov.br entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024. Os valores das taxas: