Blog ao vivo do UFC 297: Sean Strickland x Dricus du Plessis

Este é o blog ao vivo do UFC 297 de Sean Strickland x Dricus du Plessis, luta pelo título dos médios no sábado em Toronto.

Uma reflexão tardia em 2023, Sean Strickland virou o mundo do MMA de cabeça para baixo e foi o autor de um dos anos mais inesperados da memória recente, somando três vitórias, incluindo sua enorme derrota sobre Israel Adesanya para reivindicar o título dos médios. Isso permitiu que Strickland levasse para casa as honras de Luta do Ano em 2023, e agora “Tarzan” busca dar continuidade a seu ano impressionante com sua primeira defesa de título.

Ex-campeão dos meio-médios do KSW, du Plessis ingressou no UFC em 2020 e tem sido uma ameaça desde então. Somando seis vitórias consecutivas com cinco finalizações, du Plessis abriu sua passagem para a disputa pelo título dos médios ao demolir o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 290. Incapaz de dar a volta rápida para lutar contra Israel Adesanya pelo cinturão, du Plessis esperou sua vez e agora tem um confronto com Strickland pela chance de conquistar o ouro do UFC.

Confira abaixo o blog ao vivo da luta pelo título dos médios do UFC 297.