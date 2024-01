Blog ao vivo do UFC Vegas 84: Magomed Ankalaev x Johnny Walker 2

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 84 para Magomed Ankalaev x Johnny Walker 2, luta principal dos meio-pesados ​​no sábado em Las Vegas.

Ex-desafiante ao título do UFC, Ankalaev há muito é considerado um dos melhores lutadores até 205 libras do mundo. O nativo do Daguestão, de 31 anos, é o 4º colocado no ranking dos meio-pesados ​​​​do MMA Fighting e detém um impressionante recorde de 9-1-1 (com um no-contest) em suas 12 aparições no octógono. Depois de lutar pelo empate contra Jan Blachowicz em sua primeira disputa pelo título, Ankalaev enfrentou Walker em uma luta de outubro que terminou prematuramente em no-contest depois que uma joelhada ilegal na cabeça de Ankalaev impediu Walker de continuar.

Walker também está subindo na classificação, ao entrar na luta de potencial número 1 no sábado, ocupando a 8ª posição no ranking dos meio-pesados ​​​​do MMA Fighting. Depois de vencer suas quatro primeiras lutas no UFC, o brasileiro de 31 anos passou por uma fase difícil que o viu perder quatro das cinco seguintes. Walker se recuperou, no entanto, reunindo um trio de vitórias sobre Ion Cutelaba, Paul Craig e Anthony Smith que o levaram ao precipício da disputa pelo título. Com uma vitória sobre Ankalaev, ele poderia defender sua primeira chance pelo título do UFC na categoria até 205 libras.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 84 abaixo.