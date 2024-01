Blueface agora deve US $ 14 milhões em pagamento de tiro em Las Vegas, acúmulo de juros

Reproduzir conteúdo de vídeo



Cara Azul escapou da prisão em seu caso de tiroteio em Las Vegas, mas sua dívida com o dono do clube de strip-tease fechado está crescendo ainda mais a cada dia.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ Hip Hop, a sentença de US$ 13.072.482 do Euphoric Gentleman’s Club não foi paga desde o juiz ordenou foi em outubro de 2023… e os juros acumulados aumentaram o novo total devido a impressionantes $ 14.386.164,23.



O juiz bateu no rapper com liberdade condicional depois que ele aceitou um acordo judicial para o papel dele em novembro Filmagem de 2022. No entanto, ele ainda foi condenado a desembolsar mais de US$ 12 milhões pela perda de receita do local e outros US$ 84 mil para cobrir a perda de salários dos funcionários.

O dono de Euphoric criticou Blueface e seus amigos com uma resposta apaixonada no momento do incidente… prometendo fazê-lo pagar a dívida até o dia em que ele deixasse esta terra.

Infelizmente para ele, os gostos do IG não cumprem ordens judiciais. Do lado positivo, esse interesse está se acumulando a seu favor.

O cara que alegou ter sido baleado por BF também não ficou feliz no tribunal, pois tirou uma selfie solene com o rapper/boxeador ao fundo.



