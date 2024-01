BMC Hyundai ABRE CARGOS para Analista, Consultor e Estagiário!

A BMC Hyundai, empresa que oferece uma ampla rede de atendimento, com mais de 30 pontos de vendas distribuídos pelo Brasil, todos com estrutura de pós-vendas, serviços e estoque de peças, está buscando novos funcionários ao redor do país. Desse modo, vale a pena conferir quais são os cargos ofertados:

Analista Comercial – Chapecó – SC – Efetivo;

Analista Comercial – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Operações de Crédito – Trabalho Remoto – Efetivo;

Consultor (a) de Venda de Peças – Presencial – Cuiabá – MT – Efetivo;

Consultor (a) Interno (a) de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Consultor (a) Interno (a) de Vendas – Goiânia – GO (Presencial) – Efetivo;

Head Comercial – Peças – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – Osasco – SP e Remoto – Banco de talentos;

Estagiário (a) de Área Técnica (Marketing) – Trabalho Remoto – Estágio;

Estagiário (a) Comercial – Contagem – MG – Estágio;

Estagiário (a) Comercial – Cuiabá – MT – Estágio;

Estagiário (a) Comercial – Serra – ES – Estágio;

Estagiário (a) de Tração Fintech – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a BMC Hyundai

Sobre a marca, vale frisar que, além de se destacar no mercado de máquinas pesadas, a BMC atua na distribuição de peças genuínas para os equipamentos Hyundai. Com o objetivo de atender por completo sua clientela em todos os aspectos que concernem à linha amarela, a BMC também disponibiliza uma ampla rede de pontos de serviços autorizados, muito bem localizados por todo território nacional, onde técnicos credenciados, especializados e treinados estão sempre prontos para realizar os reparos necessários.

Com intuito de se aproximar ainda mais do público brasileiro e atender com mais propriedade suas necessidades, a gigante coreana Hyundai trouxe para o Brasil, em 2011, sua linha de montagem. A fábrica localizada em Itatiaia, Rio de Janeiro, ocupa uma área com mais de 500 mil metros quadrados.

Nesse espaço, são feitas as montagens dos equipamentos da linha amarela e a distribuição de peças originais para todo país. Comprometida com o sucesso dos negócios de seus clientes, a BMC Hyundai busca colocar no mercado equipamentos que reúnem força, eficiência e tecnologia de ponta.

Como se inscrever em uma das vagas acima?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da BMC Hyundai, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

