BNDES está liberando EMPRÉSTIMO de até R$21MIL

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que está fornecendo uma nova linha de crédito de até R$ 21 mil. A notícia foi recebida com surpresa por milhões de brasileiros, que acreditam que este dinheiro pode fazer muita diferença no final das contas.

Neste caso específico, a nova linha de crédito do BNDES é voltada para os novos microempresários individuais, conhecidos popularmente como MEIs. Vale lembrar que o trabalhador que se torna MEI passa a ganhar uma série de benefícios, e este novo crédito pode ser mais um deles.

Quem pode solicitar crédito?

De acordo com o BNDES, a ideia é destinar o novo crédito a pessoas físicas e jurídicas que realizaram atividades produtivas de pequeno porte. Estamos falando de ações que geraram uma receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil por ano-calendário.

Como posso usar o crédito?

Se você está no grupo de pessoas que podem solicitar o crédito, saiba que o dinheiro pode ser utilizado para capital de giro ou investimentos como aquisições de máquinas equipamentos novos ou usados, compra de insumos e materiais, e para investimentos como construções civis.

Qual é a taxa de juros?

Ainda tomando como base as informações do BNDES, a taxa de juros para este empréstimo específico é acordada diretamente entre o cliente e o operador. De todo modo, é importante deixar claro que esta taxa jamais poderá ultrapassar a marca de 4% ao ano.

Este valor já considera todos os encargos. Para além disso, poderá existir uma taxa administrativa, que poderá ser cobrada pelo operador no momento da abertura do novo crédito, desde que esta cobrança não ultrapasse a marca de 3% sobre o valor financiado.



Como solicitar o crédito?

Mas afinal de contas, como é possível solicitar o microcrédito BNDES? De acordo com as informações oficiais, existem ao menos duas maneiras de realizar o procedimento:

Através do Canal MPME, disponível na internet;

Diretamente com o agente operador do BNDES Microcrédito na sua cidade, ou região.

“O valor do financiamento e a taxa de juros são determinados pelo agente operador, de acordo com limites pré-estabelecidos. Como o BNDES não atua diretamente no apoio aos microempreendedores, os interessados devem dirigir-se aos agentes operadores do microcrédito de sua cidade/região, que analisarão a possibilidade de concessão de crédito e as condições do financiamento”, diz o BNDES.

BNDES no meio de polêmica

O fato é que este novo crédito está sendo lançado em meio a uma nova polêmica no BNDES. Nesta semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou um novo plano para a indústria, e a ideia acabou caindo como uma bomba no mercado financeiro.

O vice-presidente, no entanto, desconversou, e garantiu que a medida não deve afetar o fiscal do país. Além disso, ele também garantiu que o BNDES e os seu respectivos créditos para empreendedores não estão em risco.

“Não tem nada a ver com questão fiscal. O governo não vai fazer nenhum aporte de dinheiro para o BNDES, não vai colocar recurso a mais no BNDES. Não há nada”, assegurou o vice-presidente. “Não tem dinheiro fiscal, o que tem está previsto no Orçamento. O BNDES não vai pedir dinheiro para o Tesouro, não vai. Não tem acréscimo do ponto de vista fiscal, e o BNDES não vai comprar ações de empresas. O que você tem é apoio à inovação, senão a indústria morre”.

“Eu enxergo que há um certo preconceito com o BNDES. O BNDES lá atrás financiou, porque você tinha TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo, que não é mais usada como referência nos contratos do banco), então você financiava alguns setores. Acabou. Não existe mais isso”, completou o vice-presidente da república.