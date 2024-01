Bo Nickal sobre Khamzat Chimaev após vitória recente: ‘Sinto que é uma luta que venci’

Bo Nickal fica de olho em toda a divisão dos médios, mas sempre se sentiu atraído por um confronto contra o também invicto máquina de demolição Khamzat Chimaev.

Com experiências semelhantes em wrestling e grappling, o tricampeão da NCAA da Penn State sente que é inevitável que eventualmente se cruze com Chimaev, especialmente agora que o nativo da Chechênia compete em tempo integral na categoria até 185 libras. Mais recentemente, Chimaev aparentemente garantiu a chance pelo título depois de conquistar uma vitória difícil sobre o ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman quando se enfrentaram no UFC 294.

“Achei que foi um confronto interessante, visto que os dois são lutadores de 170 libras e 185”, disse Nickal sobre a luta no A hora do MMA. “Há sempre alguma volatilidade, algumas incógnitas quando os caras estão com peso. Eu me senti no primeiro round, ele parecia apagado. Ele parecia como sempre parece. Coloquei Usman no chão, segurei-o, espanquei-o, estive perto de finalizar algumas vezes e depois meio que diminuí a velocidade. O ritmo diminuiu para ambos à medida que as rodadas avançavam.

“Eu gostaria de ter visto que seria uma luta de cinco rounds. Acho que obviamente Usman, em curto prazo, sentiu que três rounds eram a melhor opção para ele, mas parecia que ele era o cara mais fresco no final da luta.”

Chimaev costuma começar rápido em suas lutas, o que explica suas oito finalizações no primeiro round em seu recorde geral de carreira de 13-0.

Ele fez o mesmo contra Usman com um round inicial desequilibrado, mas então Chimaev começou a desacelerar quando o ex-campeão dos meio-médios voltou.

“Acho que há muito o que tirar disso em ambos os lados, positiva e negativamente”, disse Nickal. “Positivamente, ele tem um ótimo grappling, gosta de dominar os caras, com certeza é muito forte, muito agressivo. Também vi alguns buracos e algumas áreas onde Usman meio que se aproveitou dele.

“Para mim, cada luta que assisto dos meus adversários e dos caras com quem posso lutar no futuro é um grande aprendizado. Eu apenas tento baixar todas essas informações e levá-las para o meu treinamento para estar pronto quando chegar a hora.”

No final, Chimaev ainda venceu, mas Nickal definitivamente viu o suficiente para saber que poderia derrotar o chamado bicho-papão dos médios.

“Ele é um cara durão, é claro”, disse Nickal sobre Chimaev. “Quando você tem um cara como Kamaru Usman, que é um dos maiores de todos os tempos na categoria de peso, ele foi campeão, defendeu o cinturão diversas vezes, tem boa base de wrestling e [Chimaev] é capaz de derrubá-lo e controlá-lo como fez no primeiro round, acho que há muito a ser dito sobre isso.

“Mas, ao mesmo tempo, acredito em mim mesmo e acho que minhas habilidades combinam muito bem com ele. Eu sinto que é uma luta que eu venço.”

Nickal nunca se esquivou de se colocar ao lado dos melhores pesos médios do mundo, apesar de sua relativa inexperiência no esporte.

Com apenas cinco lutas no currículo no MMA e sua terceira participação no UFC marcada contra Cody Brundage, no UFC 300, em abril, Nickal pode não ter recorde para enfrentar os principais candidatos da categoria ainda, mas não tem dúvidas de que pode ir com qualquer um e vencer.

“Acho que minha habilidade no wrestling é um grande fator X”, explicou Nickal. “Cada cara tem que se preparar para mim de maneira diferente do que faria para qualquer outro lutador. Dito isto, estou ficando cada vez melhor a cada dia. Muitos desses caras são mais velhos, estão muito avançados em suas carreiras, enquanto eu estou apenas começando, estou melhorando. Há absolutamente um caminho claro para mim até o cinturão. Isso é algo para mim, está na minha mente todos os dias. É um grande motivador para mim.

“Meu objetivo é ser campeão do UFC, o lutador peso por peso número 1 do mundo, então não estou planejando agora vencer o Cody Brundage. Claro que isso faz parte do treino, mas meu plano principal é conseguir esse cinturão, defender meu cinturão 10 vezes. É isso que estou procurando fazer. Você vê o caminho, eu vejo o caminho, acho que todo mundo vê. É por isso que há tanto hype quanto sobre mim.”