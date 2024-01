BOATOS de que NÃO terá mais PIX em 2024

Desde o começo do mês de janeiro, há um questionamento que vem sendo o centro das atenções em toda a internet, seja em sites de busca ou nas redes socias. Algumas notícias comentam sobre o fato de o sistema PIX ser descontinuado em 2024.

Neste contexto, é importante investigar a indagação. Afinal, talvez ela tenha surgido por conta de duas novas propostas para este ano: o PIX Automatizado e o Drex.

O sistema de transferência de dinheiro PIX será descontinuado em 2024? Entendendo a real situação

Desde o seu advento, o PIX transformou as transações financeiras no Brasil. Informações colhidas no período de janeiro a novembro de 2023 apontam algo impressionante.

Aproximadamente, 143 milhões de indivíduos já se conectaram a essa plataforma. Isso gerou uma movimentação financeira de cerca de R$ 15,3 trilhões durante o período. Apesar desse triunfo incontestável, algumas conjecturas surgem a respeito de sua continuidade.

Primeiramente, é vital esclarecer que o PIX não enfrentará um término em 2024. Pelo contrário, a plataforma de transações mostra-se em pleno crescimento. Ademais, para este ano, há uma inovação em vista: o PIX Automatizado.

Com sua introdução agendada para 28 de outubro, essa novidade busca aprimorar os pagamentos repetitivos. Sua operação assemelha-se ao método de débito automático convencional, prometendo eficiência e facilidade nas operações financeiras.

O PIX Automatizado estará disponível para transações entre indivíduos (Pessoas Físicas) e empresas (Pessoas Jurídicas), contemplando pagamentos como:

Mensalidades educacionais;

Contas de serviços;

Taxas de academias;

Prestações de créditos;

Despesas condominiais;

Entre outros.



Este avanço visa ampliar o alcance e simplificar a gestão de compromissos financeiros.

Transação automatizada: isenção de taxas para Pessoa Física, além de ter movimentações financeiras mais seguras

O PIX Automatizado manterá a política de isenção de custos para operações entre Pessoas Físicas. A eliminação de encargos reitera a missão do Banco Central de tornar o serviço acessível. Assim, consequentemente, ele fic mais vantajoso que o débito automático convencional.

A confiabilidade é outro aspecto relevante no sistema de transferência automatizada. De acordo com o Banco Central, ao fixar o montante recorrente, essa ferramenta reduz os riscos de fraudes. Então, suprime a necessidade de faturas e estabelecendo uma comunicação direta entre o cliente e a entidade beneficiária.

Drex, o Real Digital, substituirá o PIX em 2024?

Outra inovação planejada para o mercado, com lançamento esperado para o final deste ano, é o Drex, uma forma de moeda virtual. As suposições sobre a possível descontinuação do sistema de transações imediatas em 2024 podem estar ligadas a esse desenvolvimento. Contudo, como esclarecido anteriormente, o revolucionário sistema de transações, estabelecido em 2020, mantém sua trajetória ascendente.

Embora ambos representem avanços tecnológicos para otimizar operações financeiras, especialistas argumentam que, ao invés de rivais, eles funcionam como alternativas complementares. Dessa forma, compartilham propósitos e funcionalidades semelhantes.

Enquanto o PIX se concentra em transferências instantâneas, o Drex, como moeda eletrônica, traz uma perspectiva diferente de digitalização monetária. Ao invés de uma competição direta, eles operam em harmonia no panorama financeiro nacional.

Perspectivas positivas para a era digital de pagamentos

Certamente que a resposta para a incerteza sobre a descontinuação do PIX em 2024 é inequivocamente negativa. Ao contrário, o sistema persiste em sua evolução, incorporando funcionalidades como o PIX Automatizado. Além disso, o advento do Drex não representa uma ameaça iminente, mas sim uma expansão das escolhas disponíveis para os usuários.

Em um ambiente caracterizado pela inovação contínua, a coexistência de soluções diversas é fundamental. Portanto, em vez de recear o término do PIX, os usuários podem vislumbrar um horizonte otimista. Este será repleto de sistemas complementares e uma variedade crescente de alternativas no universo das transações digitais.