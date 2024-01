Bobb’e J. Thompson defende Katt Williams, tudo por expor ladrões de piadas

Kat Williams pode contar com pelo menos um aliado cômico depois de seu assado real de Kevin Hart , Steve Harvey dar Cedrico, o Artista – Veterinário “Wild ‘N Out” Bobb’e J. Thompson garante tudo o que Katt está dizendo!!!

Entramos em contato com Bobb’e em Hollywood para discutir a reunião superviral de Katt em Shannon Sharpe podcast de como os números do bate-papo de quase 3 horas ultrapassaram 15 milhões de visualizações em apenas alguns dias.

Mas Bobb’e nos diz que nunca há motivo para reclamar de uma piada… a menos que você saiba lutar, e ele diz que Katt não tem problemas no departamento de brigas. Ele também não acha que Katt tenha se manifestado, especialmente na busca por ser creditado por seu trabalho.

Eu nem sei por que estou surpreso Steve Harvey, para ser honesto, roubando isso Katt Williams também brinca, são iguais a ele, Rickey Smiley e Cedric the Entertainer são todos iguais

Katt acusou caras como Steve e Ced de roubando seu material ao longo dos anos, e até teve alegações contundentes por Michael Blackson … alegando que o sotaque nigeriano é mais falso do que tudo o que é vendido na Canal Street.

Bobb’e trabalhou com Katt e Michael em “Wild ‘N Out” e não pode confirmar ou negar os padrões de fala de Mike 24 horas por dia, 7 dias por semana… mas diz que surgirão tensões se uma piada for roubada no set de ‘WNO’.