Bolas TD usadas no jogo de Tom Brady foram leiloadas e devem arrecadar US $ 1 milhão

Duas bolas que Tom Brady usado para lançar passes para touchdown em uma de suas vitórias no Super Bowl agora pode ser todo seu… isto é, é claro, se sua conta bancária tiver muitos zeros!

TMZ Esportes aprendeu… duas peles de porco do Patriots vs. O confronto dos Seahawks no Super Bowl XLIX está à venda no Tenho que ter Rock and Roll casa de leilões – e ambos têm laços significativos com Brady.

Uma das bolas foi arremessada por TB12 e apanhada por Rob Gronkowski por um placar no primeiro tempo do grande jogo. O segundo também foi lançado por Brady para Danny Amêndola por seis no final da competição. Brady e os Pats venceram por 28-24.

A bola Gronk empatou Brady com Joe Montana para o maior número de passes para touchdown na história do Super Bowl, com 11. O de Amendola acabou quebrando esse recorde.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Amendola e Brady finalmente assinaram sua bola TD juntos … com Danny escrevendo na peça, “Super Bowl XLIX Game usou TD Ball”. Ele também escreveu uma carta personalizada que acompanhará o baile garantindo sua autenticidade.

Os especialistas do Gotta Have Rock and Roll nos dizem que esperam que ambos alcancem US$ 1 MILHÃO quando o martelo final cair.