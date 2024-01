Bolsa Artur Beterbiev x Callum Smith: Quanto dinheiro o campeão levará com a luta?

EUno confronto eletrizante entre Artur Beterbiev e Callum Smith, mais do que apenas títulos mundiais estão em jogo. Os lutadores estão prontos para lutar por uma bolada de US$ 2.115.000, levantando a questão: quem ganhará mais com essa luta de alto nível?

Beterbiev, com seu histórico de nocautes perfeitos, enfrenta Smith, um adversário formidável e com grandes expectativas. Isto não é apenas uma luta; é um duelo financeiro onde cada golpe pode significar uma oscilação nos lucros.

A Top Rank, tendo garantido os direitos com uma oferta vencedora de US$ 2.115.000, definiu os termos financeiros para este confronto. Beterbiev, campeão dos meio-pesados ​​​​da IBF, WBC e WBO, deve receber US$ 1.332.450, a maior parte de 70% da oferta vencedora de 90%. Smith, classificado em terceiro lugar pelo The Ring na categoria meio-pesado, levará para casa US$ 571.050, representando 30% do lance de 90%.

Artur Beterbiev ganhará mais do que Callum Smith?

Somando-se ao drama estão mais 10% do lance vencedor, um bônus de US$ 211.500, reservado para o vencedor. Esse incentivo lucrativo intensifica a luta, tornando-a mais do que apenas uma batalha por títulos, mas uma luta por um ganho financeiro significativo.

Com a vitória estratégica do Top Rank no leilão WBC, Beterbiev e Smith não só lutam pelo seu legado, mas também por uma recompensa monetária substancial. A questão permanece: Will Smith destronará Beterbiev e reivindicar os títulos e o jackpot financeiro? Ou Beterbiev continuará sua invencibilidade e aumentará seus ganhos?

Este confronto de titãs não é apenas um teste de capacidade física, mas também uma corrida por grandes ganhos financeiros. Com mais de US$ 200.000 em jogo para o vencedor, as apostas não poderiam ser maiores.