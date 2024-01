Bolsa Família 2024: ALERTA GERAL para beneficiários com NIS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 0

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Recentemente, o governo divulgou o calendário completo do Bolsa Família para 2024, trazendo informações importantes sobre os pagamentos e benefícios disponíveis. Neste artigo, vamos explorar em detalhes todas essas informações, para que você possa entender como o programa funciona e como ele pode beneficiar sua família.

Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024 foi definido em colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal. As datas de pagamento variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira abaixo as datas de pagamento em janeiro de 2024:

Beneficiários com NIS terminando em 1: 18 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 2: 19 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 3: 20 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 4: 21 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 5: 22 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 6: 25 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 7: 26 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 8: 27 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 9: 28 de janeiro

Beneficiários com NIS terminando em 0: 31 de janeiro

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família oferece seis benefícios específicos para diferentes situações. Esses benefícios visam auxiliar as famílias em diferentes aspectos, como renda, primeira infância e nutrição. Conheça cada um deles abaixo:

1. Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania é destinado às famílias em situação de extrema pobreza. O valor do benefício é de R$ 142 por membro da família. Esse benefício busca garantir uma renda mínima para as famílias mais necessitadas, auxiliando-as em suas despesas básicas.

2. Benefício Complementar (BCO)



O Benefício Complementar é um valor adicional concedido às famílias que recebem outros benefícios, mas cuja soma total não atinge o valor de R$ 600. Esse benefício visa complementar a renda dessas famílias para garantir que elas atinjam o valor mínimo necessário para suprir suas necessidades básicas.

3. Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um acréscimo de R$ 150 por criança de zero a sete anos. Esse benefício é destinado a auxiliar as famílias no cuidado e desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. O valor adicional pode ser utilizado para despesas com alimentação, saúde e educação das crianças.

4. Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Esse benefício visa auxiliar as famílias no cuidado e desenvolvimento desses membros, garantindo que suas necessidades sejam atendidas.

5. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um suplemento de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses de idade. Esse benefício busca garantir que as mães tenham recursos adicionais para suprir as necessidades nutricionais dos seus filhos nessa fase tão importante do desenvolvimento.

6. Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição é um benefício aplicado até maio de 2025 em casos específicos. Ele tem o objetivo de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. Esse benefício visa promover uma transição suave entre os programas, evitando impactos negativos para as famílias.

Condições de Elegibilidade

Para se tornar elegível ao Bolsa Família, as famílias devem atender a algumas condições nas áreas de saúde e educação. Essas condições incluem:

Frequência escolar: As crianças e adolescentes beneficiários devem manter uma frequência escolar mínima estabelecida pelo programa.

Pré-natal: As gestantes beneficiárias devem realizar o pré-natal regularmente, conforme orientações médicas.

Avaliação nutricional: As crianças até sete anos devem passar por avaliações nutricionais periódicas para acompanhar seu desenvolvimento.

Calendário de vacinação: As crianças beneficiárias devem seguir o calendário de vacinação recomendado pelas autoridades de saúde.

É importante ressaltar que as famílias devem informar sua condição de beneficiário ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde.

Programa Busca Oferecer Melhores Condições de vida às Famílias

O Bolsa Família é um programa essencial para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com o calendário de pagamentos divulgado para 2024 e os benefícios específicos oferecidos, o programa busca garantir uma renda mínima e melhorar as condições de vida dessas famílias. Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, não deixe de buscar mais informações e aproveitar esse suporte oferecido pelo governo.