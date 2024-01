Bolsa Família 2024: Atenção, Novas Regras foram publicadas! Veja

O tão aguardado Bolsa Família 2024 trouxe uma série de novas regras, que foram recentemente publicadas. Essas mudanças foram implementadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com o objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência do programa.

Gratuidade na abertura e manutenção de contas

A primeira das novas regras divulgadas diz respeito à gratuidade na abertura e manutenção de contas para acesso ao benefício do Bolsa Família 2024. Segundo o MDS, a Caixa Econômica Federal, que opera o programa, será responsável por garantir essa gratuidade. Isso significa que os beneficiários poderão abrir e manter suas contas sem nenhum custo, recebendo ainda um cartão bancário para o acesso ao benefício.

Ações de inclusão bancária

Outra mudança importante é a inclusão de ações de inclusão bancária na administração de pagamentos e de cartões do Bolsa Família. Essas ações visam garantir o acesso dos beneficiários aos saques, consulta de saldos e extratos, além de outras operações bancárias.

Práticas proibidas

O MDS também estabeleceu uma série de práticas proibidas na relação com os beneficiários do Bolsa Família 2024. Entre elas, está a imposição ou indução de compra de serviços ou produtos bancários que condicionem ou sejam vinculados ao recebimento do benefício.

Calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal, além de garantir a abertura e manutenção de contas gratuitas, também terá a responsabilidade de definir o calendário de pagamentos do Bolsa Família 2024. Esse calendário deve ser compatível com as necessidades do programa e dos beneficiários.



Atribuições do MDS

O MDS, por sua vez, além de estabelecer as novas regras, também tem a responsabilidade de orientar estados e municípios sobre a implementação do programa, além de promover a articulação entre os entes participantes do Bolsa Família.

Situações de emergência ou calamidade pública

Em situações de emergência ou calamidade pública, as responsabilidades pela entrega de cartões do programa e pelo pagamento de benefícios serão divididas entre agentes estaduais e municipais. Nesses casos, foram acordadas medidas com a Caixa Econômica Federal para flexibilizar o calendário de pagamento e prorrogar prazos para atualização cadastral.

Ouvidorias

Finalmente, as ouvidorias da Caixa e do MDS foram estabelecidas como canais para reclamações e denúncias de irregularidades sobre as novas regras do Bolsa Família 2024.

As novas regras divulgadas para o Bolsa Família 2024 trazem uma série de melhorias e mudanças importantes para o programa. Elas visam garantir um melhor acesso ao benefício, uma maior inclusão bancária dos beneficiários e uma melhor administração dos pagamentos. Com essas mudanças, espera-se que o Bolsa Família continue sendo um importante instrumento de combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil.

O Bolsa Família 2024 traz novas regras que visam garantir uma maior inclusão bancária e proteção dos beneficiários do programa. É importante que os beneficiários estejam cientes dessas mudanças para garantir que seus direitos sejam respeitados.

Calendário de Pagamentos Janeiro 2024

Os pagamentos do mês de janeiro de 2024 já possuem datas para serem efetuados. Como de costume, os repasses serão feitos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Veja abaixo o cronograma detalhado:

Último dígito do NIS Data de Pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 22 de janeiro 4 23 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 29 de janeiro 9 30 de janeiro 0 31 de janeiro

Benefícios Específicos do Bolsa Família

O programa Bolsa Família inclui seis benefícios específicos para diversas situações. Confira a seguir: