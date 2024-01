Bolsa Família 2024: beneficiários são convocados a comparecer ao CRAS! Veja motivo

O programa Bolsa Família, revigorado pelo Governo Federal em 2023, tem se mostrado vital para a promoção de uma renda básica a mais de 21 milhões de famílias brasileiras. No entanto, uma série de ações estão sendo implementadas para garantir que apenas os cidadãos realmente necessitados estejam recebendo o auxílio.

A importância da atualização do cadastro

A atualização regular do Cadastro Único (CadÚnico) é crucial para a continuidade do benefício. Esse procedimento deve ser realizado presencialmente pelo responsável da família beneficiada, na unidade do CRAS mais próxima de sua residência.

Por que a atualização do cadastro é necessária?

A realização desta ação tem o objetivo de garantir que os recursos do programa Bolsa Família 2024 sejam direcionados para aqueles que realmente necessitam. Além disso, a atualização do cadastro ajuda a prevenir possíveis fraudes e irregularidades.

Documentos necessários para a atualização do cadastro

Os documentos necessários para a atualização do cadastro incluem:

Documento de identificação com foto CPF Comprovante de residência Título de eleitor Certidão de nascimento Certidão de casamento

É recomendado que essa atualização seja realizada anualmente ou sempre que houver uma alteração nas informações cadastrais da família.



Suspensão do pagamento do Bolsa Família

Em 2023, o Governo Federal começou a suspender o pagamento do Bolsa Família para famílias que possuem membros com CPF irregular. Para reativar o pagamento do benefício, é necessário regularizar a situação junto à Receita Federal.

A partir de 2024, as informações do CadÚnico serão cruzadas com os dados da Receita Federal para evitar possíveis fraudes.

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Como encontrar o CRAS mais próximo

Para encontrar o posto de atendimento do CRAS mais próximo, você pode clicar aqui e seguir as instruções.

Ademais, a atualização do cadastro do Bolsa Família 2024 é um passo essencial para garantir que o auxílio seja concedido aos que realmente necessitam. É importante que os beneficiários estejam cientes da necessidade de manter seus dados em dia e das consequências de possíveis irregularidades.

Não deixe para a última hora, faça a atualização do seu cadastro hoje mesmo e garanta a continuidade do seu benefício.