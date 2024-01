Bolsa Família 2024: Confira o NOVO Calendário com 6 novos Benefícios!

O Governo Federal anunciou recentemente uma ampliação significativa no programa Bolsa Família, com a implementação de seis novos benefícios. Essas mudanças representam uma melhoria substancial no suporte financeiro oferecido às famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste artigo, vamos explorar os detalhes desses novos benefícios e as condições para recebê-los.

Novos benefícios do Bolsa Família

O programa Bolsa Família passou por uma reformulação para oferecer uma assistência mais abrangente e direcionada às necessidades de cada beneficiário. Agora, são disponibilizados seis benefícios diferentes, que serão oferecidos de acordo com a situação de cada família.

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania (BRC) garante um valor per capita de R$ 142 para cada pessoa da família. Esse benefício é essencial para garantir um suporte financeiro básico a todas as famílias que se enquadram nos critérios do programa. É importante ressaltar que o valor per capita é calculado levando em consideração o número de membros da família.

Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar (BCO) foi criado para garantir que todas as famílias recebam, no mínimo, R$ 600 em benefícios. Esse adicional é pago às famílias cuja soma dos benefícios não atinja esse valor mínimo. Dessa forma, assegura-se que todas as famílias cadastradas no programa recebam um suporte financeiro adequado às suas necessidades.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância (BPI) é um benefício voltado especificamente para crianças com idade entre zero e sete anos incompletos. Ele concede um valor adicional de R$ 150 por criança nessa faixa etária, reconhecendo a importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil. Esse benefício é fundamental para garantir o bem-estar das crianças e o apoio necessário para seu crescimento saudável.



Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar (BVF) oferece um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Esse benefício reconhece as necessidades específicas desses grupos e busca garantir um suporte financeiro adicional durante essas fases da vida. É mais uma forma de garantir que todas as famílias recebam um suporte adequado às suas particularidades.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

Pensando nas lactantes, o novo Bolsa Família contempla o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN), que concede um extra de R$ 50 a cada membro da família que tenha até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício visa garantir um suporte financeiro adicional para as mães que estão amamentando, reconhecendo a importância desse período para o desenvolvimento infantil.

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O programa também inclui o Benefício Extraordinário de Transição (BET), um mecanismo criado para garantir que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. Esse benefício será pago até maio de 2025, proporcionando um período de transição para que as famílias se adaptem às mudanças no programa.

Condições para receber o Bolsa Família

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas exigências relacionadas à saúde e à educação. Essas exigências visam garantir o bem-estar das crianças e o acesso a serviços essenciais. São elas:

Frequência escolar: é requerida a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. É fundamental que as crianças estejam matriculadas na escola e frequentem regularmente as aulas para receberem o benefício.

Acompanhamento pré-natal: as gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal para garantir uma gravidez saudável. Esse acompanhamento é essencial tanto para a saúde da mãe quanto para o desenvolvimento do bebê.

Acompanhamento nutricional: é necessário que as famílias realizem o acompanhamento nutricional das crianças até sete anos. Esse acompanhamento garante que as crianças estejam recebendo uma alimentação adequada e saudável.

Adesão ao calendário nacional de vacinação: para receber o Bolsa Família, as famílias devem aderir ao calendário nacional de vacinação. A vacinação é fundamental para a prevenção de doenças e o bem-estar das crianças.

É importante destacar que, ao matricular a criança na escola e vaciná-la no posto de saúde, a família deve informar que é beneficiária do Bolsa Família. Essa informação é essencial para que os órgãos responsáveis façam o acompanhamento adequado e garantam o acesso aos benefícios do programa.

Calendário Bolsa Família Janeiro 2024

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de janeiro de 2024, de acordo com o número de identificação social (NIS) final:

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 22 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 29 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

É importante respeitar o calendário de pagamentos para garantir o recebimento dos benefícios do Bolsa Família.

Em resumo, as mudanças no programa Bolsa Família representam um avanço significativo na assistência social oferecida às famílias em situação de vulnerabilidade. Com a implementação dos novos benefícios, o programa busca garantir um suporte financeiro mais abrangente e direcionado às necessidades de cada família. É fundamental que as famílias cumpram as exigências do programa para garantir o acesso aos benefícios e aproveitar todas as oportunidades oferecidas pelo Bolsa Família.