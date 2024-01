Bolsa Família 2024: Governo publica COMUNICADO para os NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

O Programa Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou recentemente algumas atualizações e benefícios adicionais para os beneficiários do programa em 2024. Neste artigo, vamos discutir as mudanças, os valores e os detalhes de como sacar o benefício.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Em janeiro de 2023, os segurados do Bolsa Família receberão um valor adicional de até R$800,00. Esse valor é uma combinação da parcela regular mais benefícios adicionais provenientes do programa. Os dois benefícios adicionais são o Benefício Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF).

O BPI oferece um repasse de R$150,00 para famílias com crianças de 0 a 6 anos completos. Já o BVF concede R$50,00 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes. A grande vantagem é que esses benefícios não têm limite e podem ser acumulados, permitindo que um único beneficiário receba vários benefícios ao mesmo tempo.

Composição Familiar e Valores Pagos

A composição familiar é um fator determinante para o valor que uma família receberá no Bolsa Família. Cada membro conta como R$142,00 para o cálculo da parcela regular. No entanto, é importante destacar que o valor mínimo pago a qualquer família é R$600,00 mensais, independentemente da composição familiar.

Calendário de Pagamento para 2024

O cronograma de pagamento do Bolsa Família para 2024 já foi divulgado. Os pagamentos ocorrerão de 18 de janeiro a 23 de dezembro de 2024. O calendário é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira abaixo as datas de pagamento para cada final de NIS:

Final do NIS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 18 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 2 19 16 17 17 18 21 19 20 21 21 22 22 3 22 17 18 18 19 22 20 21 22 22 23 23 4 23 18 21 19 20 23 21 22 23 23 24 24 5 24 19 22 20 21 24 22 23 24 24 25 25 6 25 21 23 21 22 25 26 24 25 25 26 26 7 26 21 24 22 23 26 27 25 26 26 27 27 8 29 22 29 23 24 29 28 26 27 27 28 28 9 30 23 30 26 25 30 29 27 28 28 29 29 0 31 24 31 27 28 31 30 30 29 29 30 30



Estima-se que 21,1 milhões de famílias se beneficiarão do Bolsa Família em 2024, representando um investimento total de R$ 14,25 bilhões.

Sacando o Benefício pelo Aplicativo Caixa Tem

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o benefício através do aplicativo Caixa Tem. Para efetuar o saque, siga os passos abaixo:

Faça login no aplicativo Caixa Tem utilizando seu CPF e senha. Clique na opção “Saque sem cartão”. Gere um código para o saque. É importante lembrar que o código tem validade de 1 hora, então se certifique de utilizá-lo dentro desse prazo. Digite o código gerado no caixa eletrônico, em uma Lotérica ou em um correspondente Caixa Aqui. Escolha o valor que deseja sacar e aguarde a liberação do dinheiro.

É fundamental que os beneficiários do programa acompanhem constantemente as informações para evitar perder os prazos de pagamento ou os benefícios prometidos. Além disso, é necessário cumprir os critérios de elegibilidade para garantir a obtenção dos benefícios adicionais e maximizar a ajuda recebida.

Em resumo, o Bolsa Família 2024 traz benefícios adicionais para os beneficiários, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar. O valor total pode chegar a R$800,00 e é determinado pela composição familiar. O cronograma de pagamento é organizado de acordo com o último dígito do NIS de cada beneficiário, e o saque pode ser feito através do aplicativo Caixa Tem. Fique atento às datas e requisitos para garantir o recebimento adequado do benefício.