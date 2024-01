Bolsa Família: Atualize seus dados para receber o pagamento de janeiro de 2024

Para garantir o recebimento do pagamento de janeiro de 2024 do Bolsa Família, é necessário que os beneficiários atualizem seu cadastro. O governo brasileiro desenvolveu esse programa social para oferecer suporte financeiro mensal às famílias em situação de vulnerabilidade.

Neste artigo, exploraremos o processo de agendamento online no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para facilitar a atualização do cadastro e assegurar o recebimento do benefício.

Agendamento online do Bolsa Família no CRAS

Ainda mais a implementação do agendamento online no CRAS foi uma mudança significativa realizada pelo presidente Lula, do PT, visando tornar mais acessível e eficiente o processo de cadastro e revisão do programa para as famílias necessitadas. Essa nova medida permite realizar o agendamento sem a necessidade de comparecer pessoalmente ao CRAS.

Primordialmente, para agilizar o processo de cadastro no Bolsa Família, o governo federal contratou mais de 12 mil funcionários, e o procedimento ocorre da seguinte forma:

– Famílias necessitadas de atualização de cadastro serão convocadas ao CRAS.

– Não é preciso comparecer ao CRAS sem convocação; o próprio centro agendará o atendimento.

– O não comparecimento pode levar ao bloqueio do Bolsa Família em até dois meses.

– Em casos de comprovação de recebimento irregular, o benefício é cancelado.

– Pessoas com deficiência ou com mais de 50 anos têm prioridade no processo.

Atualização dos dados pela internet

Sobretudo uma das novidades é a possibilidade de atualizar os dados pela internet, mediante a informação do CPF para consulta e acesso às informações por meio de uma conta no gov.br.

Contudo, vale destacar que essa opção só é válida caso não haja necessidade de alterar nenhum dado. Nesse sentido o processo de alteração não pode ser realizado pelo aplicativo ou site, caso haja necessidade de fazer alguma modificação.



O procedimento online de atualização cadastral é dividido em três etapas:

1. Confirmação dos dados do bloco “Endereço Família”.

2. Confirmação dos dados do bloco “Composição Familiar”.

3. Confirmação dos dados do Cadastro Único.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

O calendário de pagamento do Bolsa Família para janeiro de 2024 já foi divulgado, com datas escalonadas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira abaixo o calendário completo:

1- Final do NIS 1 – 18 de janeiro

2- Final do NIS 2 – 19 de janeiro

3- Final do NIS 3 – 22 de janeiro (liberado dia 20/01)

4- Final do NIS 4 – 23 de janeiro

5- Final do NIS 5 – 24 de janeiro

6- Final do NIS 6 – 25 de janeiro

7- Final do NIS 7 – 26 de janeiro

8- Final do NIS 8 – 29 de janeiro (liberado dia 27/01)

9- Final do NIS 9 – 30 de janeiro

10- Final do NIS 0 – 31 de janeiro

Como acessar os valores do programa?

Para acessar os valores do Bolsa Família, os usuários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível para download nas lojas de aplicativos de smartphones.

Contudo, o processo é simples: basta fazer login com CPF e senha de cadastro para acessar o extrato do benefício, realizar transações via PIX e efetuar o pagamento de contas.

Primeiramente para o acesso, é necessário seguir um procedimento básico de cadastro, incluindo informações como CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail.

Além disso, é preciso criar uma senha para o acesso ao aplicativo. Além disso a confirmação do acesso via e-mail ou celular, o usuário estará apto a utilizar os serviços do Caixa Tem.

Portanto, assegurar a continuidade do recebimento do Bolsa Família em 2024 requer atenção.

Veja os seguintes passos para regularização do CPF:

1. Avaliar a situação do CPF: Certificar-se de ausência de pendências, bloqueios ou suspensões junto à Receita Federal.

2. Contatar a Receita Federal: Em caso de identificação de irregularidades, é importante entrar em contato com a Receita Federal e seguir as orientações para regularizar o CPF.

3. Preencher um formulário online: Utilizar o formulário disponibilizado pela Receita Federal para resolver quaisquer pendências no CPF, fornecendo com precisão todas as informações necessárias.

4. Agendar um atendimento presencial: Em situações mais complexas, pode ser necessário agendar um atendimento presencial em um Posto de Atendimento da Receita Federal.

5. Manter todos os dados atualizados no Cadastro Único é essencial após a regularização do CPF para garantir a continuidade da elegibilidade para o Bolsa Família.