Bolsa Família: beneficiários recebem EXCELENTE NOTÍCIA para este sábado (20/01)

O fim de semana começa com uma excelente notícia para os beneficiários do Bolsa Família. Isso porque milhares de inscritos poderão receber as suas parcelas antecipadamente.

Os repasses do Bolsa Família começaram na última quinta-feira (18) e seguirão até o dia 31 de janeiro, de acordo com o calendário oficial do programa. No entanto, o Governo Federal já confirmou novas antecipações.

A seguir, confira a matéria na íntegra, veja a lista completa de quem vai receber o benefício antecipadamente e fique por dentro de todas as novidades para 2024.

Bolsa Família confirma antecipação dos pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família seguem o calendário oficial do programa, de acordo com o último do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

No entanto, dois grupos poderão receber os pagamentos de forma antecipada, começando neste sábado (20/01). Isso ocorre por conta de uma regra que permite a antecipação dos depósitos realizados na segunda-feira para o sábado anterior.

Dessa forma, em janeiro, os depósitos para os inscritos com o NIS final 3 e NIS final 8 serão antecipados para os dias 20/01 e 27/01, respectivamente. Assim, confira como ficou o calendário oficial:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro (ANTECIPADOS PARA O DIA 20/01);

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro (ANTECIPADOS PARA O DIA 27/01);

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Valor do Bolsa Família em 2024



Você também pode gostar:

O valor do Bolsa Família em 2024 não teve grandes mudanças em relação ao ano anterior. Isso porque o valor mínimo de R$ 600 por família permaneceu. Além disso, também será possível se beneficiar da regra que determina o mínimo de R$ 142 por integrante familiar.

Também existem os bônus do Bolsa Família. Por meio deles, o programa paga um acréscimo mensal para os inscritos, segundo a sua composição familiar. Confira quem tem direito:

Gestantes e nutrizes, com bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade, com bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes que possuem entre 7 e 18 anos incompletos, com bônus de R$ 50.

Estes são os valores extras pagos para as famílias que se enquadram nas situações acima e são independentes do mínimo de R$ 600 que o Governo Federal já determinou anteriormente. Dessa forma, as famílias poderão aumentar ainda mais a sua renda mensal, melhorando, assim, a sua qualidade de vida.

Atenção às novas regras do programa!

O Governo Federal segue na intensificação da fiscalização do Bolsa Família. Dessa forma, criou uma nova regra para o recebimento e permanência do benefício.

Agora, além de se enquadrar na renda mensal de R$ 218 per capita e se inscrever no CadÚnico, os beneficiários também deverão estar com o CPF regular.

Isso porque aqueles que possuírem irregularidades não serão aceitos pelo programa ou terão os pagamentos suspensos até a regularização.

Além disso, também continuam valendo as exigências de permanência no programa. Relembre as regras:

É necessária a atualização do CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas informações do grupo familiar;

a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas informações do grupo familiar; Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Como fazer o saque do Bolsa Família

A Caixa Econômica realiza os depósitos na conta social digital dos beneficiários. Dessa forma, é possível acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem.

Através dele, os usuários podem realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos em geral, recarga de celular e ainda ter acesso a diversos serviços da Caixa.

No entanto, para aqueles que desejam sacar o benefício em espécie, o banco também disponibiliza os seus canais de atendimento para saque: