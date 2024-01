Bolsa Família bloqueado? Solucione problema e volte a receber

O pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família terá início nesta semana, na próxima quinta-feira (18), e seguirá até o último dia útil do mês. O maior programa social do país deverá beneficiar cerca de 21 milhões de segurados no país neste mês, seguindo os dados dos últimos meses.

Cabe salientar que o Bolsa Família é destinado às famílias de baixa renda do país, que vivem em situação de vulnerabilidade social ou econômica. Assim, estas pessoas recebem o auxílio, que funciona como um instrumento de inclusão social no país.

A Caixa Econômica Federal realiza o repasse mensal das parcelas, mas nem todos recebem os pagamentos. Na verdade, o Governo Federal passa um verdadeiro “pente fino” nos cadastros do benefício, e isso provoca o bloqueio dos pagamentos a milhares de famílias.

Em resumo, esta ação tem o objetivo de retirar da folha de pagamento os usuários que já não cumprem os requisitos estabelecidos pelo programa social. Dessa forma, apenas as pessoas que atendem as regras do benefício continuam recebendo as parcelas.

Caso você esteja nessa situação e não saiba como desbloquear o Bolsa Família, não se preocupe. Leia o texto até o fim e descubra como resolver o problema de uma maneira bastante simples, seguindo alguns passos.

Bloqueio, suspensão e cancelamento

As famílias que sofrem com a interrupção dos repasses do Bolsa Família recebem mensagens específicas, referentes às suas situações, ou seja, a mensagem será diferente para cada pessoa que teve o benefício interrompido.

Em muitos casos, o bloqueio ocorre devido à desatualização dos dados cadastrais dos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Portanto, é muito importante manter todos os dados atualizados, informando todas as mudanças que ocorrer.

Já a suspensão ocorre quando as famílias não estão cumprindo os requisitos secundários definidos pelo Bolsa Família. Por exemplo, todas as famílias seguradas que têm crianças ou jovens em idade escolar precisam apresentar dados atualizados de vacinação e falta de frequência escolar. Caso alguma informação esteja desatualizada, o benefício poderá ser suspenso.



Já o cancelamento ocorre quando o beneficiário deixa de atender a condicionalidade da renda. Nesse caso, as famílias que passam a ter uma renda maior que a estabelecida para receber o Bolsa Família terão que fazer um recadastramento completo. Esse processo pode demorar, pois há uma fila de espera para este grupo de beneficiários.

Veja como voltar a receber o Bolsa Família

As famílias que tiverem o benefício bloqueado devem procurar um centro de atendimento CadÚnico ou um CRAS para realizar a atualização cadastral. Em muitos casos, o bloqueio ocorre devido à desatualização dos dados cadastrais dos inscritos no CadÚnico.

Aliás, as famílias que tiverem o Bolsa Família bloqueado irão receber uma mensagem no extrato bancário do benefício. Também é possível consultar a situação da inscrição através do aplicativo Caixa Tem, que também permite a movimentação dos valores do benefício.

Quem estiver com o Bolsa Família bloqueado precisa correr para reverter a situação. Em suma, o período médio de desbloqueio do benefício é de 90 dias, ou seja, três meses.

Vale destacar que as famílias só voltam a receber as parcelas do programa após a atualização cadastral, e se continuarem atendendo os requisitos do benefício.

Evite o cancelamento do Bolsa Família

A saber, o bloqueio do Bolsa Família pode ser desfeito com certa facilidade, bem como a suspensão. Entretanto, o cancelamento do benefício não permite que isso aconteça. Veja abaixo as três principais situações em que há cancelamento do benefício:

Inconsistência dos dados cadastrados , principalmente em relação à renda das famílias. Muitas vezes, os usuários informam rendimentos inferiores aos reais para terem direito ao benefício. Quando o governo tem conhecimento disso, cancela o Bolsa Família do segurado;

, principalmente em relação à renda das famílias. Muitas vezes, os usuários informam rendimentos inferiores aos reais para terem direito ao benefício. Quando o governo tem conhecimento disso, cancela o Bolsa Família do segurado; Desatualização cadastral também pode resultar no cancelamento do benefício. Em resumo, as famílias devem atualizar os dados de todos os componentes familiares a cada 24 meses, ou seja, dois anos. Caso o prazo supere esse período, o Bolsa Família pode ser cancelado;

também pode resultar no cancelamento do benefício. Em resumo, as famílias devem atualizar os dados de todos os componentes familiares a cada 24 meses, ou seja, dois anos. Caso o prazo supere esse período, o Bolsa Família pode ser cancelado; Regra de Proteção do Bolsa Família: os usuários podem ingressar no programa se tiverem uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. No entanto, caso a renda da família beneficiária supere essa marca, o governo pagará 50% do valor da parcela que tinha direito por dois anos. Após esse período, o benefício é cancelado.

O período médio para reversão do cancelamento é de 180 dias. As famílias deverão realizar o recadastramento corretamente para voltarem a receber o benefício, conforme as novas condições de renda da família. Caso contrário, irão perder de vezo benefício.

Outros requisitos para não perder o benefício

Os usuários do Bolsa Família precisam ficar atentos para não perderem o benefício. O Governo Federal determina o cumprimento de requisitos secundários para manter a elegibilidade do benefício. Por isso, as famílias devem fazer o seguinte para continuarem recebendo o auxílio: