Bolsa Família: Caixa faz novos pagamentos nesta quarta (24/01); veja quem recebe

Nesta quarta-feira (24/01), a Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos do Bolsa Família para um novo grupo de beneficiários. Os primeiros repasses de 2024 começaram no dia 18 e seguirão até o dia 31 de janeiro.

Para realizar os depósitos, a Caixa segue o calendário oficial do programa, que determina o dia dos pagamentos segundo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Assim, confira quem receberá nesta quarta e veja todas as novidades do Bolsa Família para 2024.

Caixa realiza novos pagamentos do Bolsa Família

A Caixa é a responsável pelos repasses do Bolsa Família e faz os depósitos na conta social digital dos inscritos. Por sua vez, os beneficiários podem acessar a conta por meio do aplicativo Caixa Tem.

Nesta quarta-feira (24), já poderão receber o pagamento todos os beneficiários que possuem o NIS com final 5.

Calendário de pagamentos

A seguir, confira todas as datas dos repasses do Bolsa Família:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.



Valor do Bolsa Família em 2024

Em 2024, as regras para o valor do Bolsa Família continuam as mesmas do ano anterior. Nesse sentido, todas as famílias receberão pelo menos R$ 600. Além disso, o pagamento também deverá contemplar a parcela mínima de R$ 142 por cada integrante familiar.

Os bônus do Bolsa Família também continuarão. Dessa forma, os seguintes grupos terão direito ao benefício extra:

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes que possuem entre 7 e 18 anos incompletos, recebem bônus de R$ 50.

Nova regra do Bolsa Família para 2024

A principal mudança do Bolsa Família para 2024 diz respeito às regras de permanência. A partir de agora, os beneficiários deverão observar também a situação do seu CPF.

Isso porque aqueles que estiverem com o CPF suspenso, com divergência de titularidade na Receita Federal ou mesmo com inconsistência de dados no CadÚnico poderão ter o benefício bloqueado.

Assim, o governo vai notificar os inscritos com irregularidades pelo aplicativo Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal. Porém, os beneficiários também poderão fazer a consulta do seu CPF no site oficial da Receita Federal.

Regras para participar e permanecer no programa

De modo geral, todas as outras regras do Bolsa Família continuam valendo em 2024. Dessa maneira, para participar do programa é necessário ter renda mensal de até R$ 218 per capita.

Além disso, outra regra importante é ter cadastro no CadÚnico, pois esta é a única forma de ficar visível na próxima seleção de novos participantes do Bolsa Família.

Ademais, as famílias que já participam do programa também devem se atentar para as condicionalidades de permanência. Trata-se de outras regras que devem ser cumpridas para evitar o bloqueio do benefício. Confira quais são as exigências:

É necessária a atualização do CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas informações do grupo familiar;

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Como consultar e sacar o Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar os valores, novas datas e mais detalhes sobre o seu pagamento de forma totalmente online. Para isso, podem utilizar o aplicativo Bolsa Família, na opção “extrato de pagamentos’.

A consulta também está disponível no aplicativo Caixa Tem. Para consultar, basta acessar as opções “Extrato” e “Futuro”, seis dias antes do pagamento.

Por meio do app Caixa Tem, os beneficiários também podem fazer a movimentação dos valores. Dessa forma, é possível realizar transferências, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e ainda ter acesso a diversos serviços bancários da Caixa.

Por fim, para quem deseja fazer o saque em dinheiro, a Caixa também disponibiliza os seus canais de atendimento: