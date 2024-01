Bolsa Família: Caixa faz novos pagamentos nesta sexta (19/01); veja quem recebe

Os pagamentos do Bolsa Família começaram na última quarta-feira (18), beneficiando milhares de famílias brasileiras. Mas, nesta quinta (19), a Caixa Econômica Federal já liberou o pagamento para um novo grupo de beneficiários.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país, atendendo mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Assim, é o principal recurso para o combate à fome e à pobreza.

Em 2024, o programa continua a beneficiar os inscritos. A seguir, confira a matéria na íntegra e fique por dentro de tudo sobre os pagamentos, valores, calendário oficial e quem vai receber hoje.

Pagamento do Bolsa Família é liberado nesta sexta-feira (19)

Para fazer os depósitos do Bolsa Família, a Caixa Econômica leva em consideração o último dígito do NIS (Número de Inscrição Social) dos beneficiários. Assim, a cada dia um novo grupo tem acesso aos recursos do programa.

Nesta sexta-feira (19), recebem todos os inscritos que possuem o NIS com final 2. Os depósitos começaram na última quinta-feira e seguirão até o dia 31 de janeiro.

Calendário de pagamentos de janeiro

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Mudanças do Bolsa Família para 2024



O Bolsa Família começou em 2024 com poucas mudanças em relação ao ano anterior. Na verdade, o Governo Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), intensificou a fiscalização dos cadastros, a fim de evitar fraudes e golpes.

Assim, a principal novidade é que as pessoas que estiverem com o CPF irregular poderão perder o benefício.

Dessa forma, todos os beneficiários que estiverem com o CPF suspenso, com divergência de titularidade na Receita Federal ou mesmo com inconsistência de dados no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais), poderão ter o benefício bloqueado.

Além disso, as mesmas regras de permanência do ano anterior continuam valendo em 2024. Por isso, os inscritos precisam se atentar para as seguintes exigências:

É necessária a atualização do CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas informações do grupo familiar;

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Valor do Bolsa Família em 2024

O valor do Bolsa Família não sofreu alteração em 2024. Sendo assim, o valor mínimo que cada família já tem garantido é de R$ 600.

Além disso, o Governo Federal também criou a regra do mínimo por integrante, que garante o pagamento mínimo de R$ 142 por cada membro da família. Dessa forma, os grupos maiores poderão receber uma parcela maior.

Ademais, também existe os bônus do Bolsa Família. Por meio deles, o programa paga um acréscimo mensal para os inscritos, segundo a sua composição familiar. Confira quem tem direito: Gestantes e nutrizes, com bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade, com bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes que possuem entre 7 e 18 anos incompletos, com bônus de R$ 50.

Estes são os valores extras pagos para as famílias que se enquadram nas situações acima e são independentes do mínimo de R$ 600 que o Governo Federal já determinou anteriormente. Dessa forma, as famílias poderão aumentar ainda mais a sua renda mensal, melhorando, assim, a sua qualidade de vida.

Como fazer a consulta do benefício?

Os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar os valores, novas datas e mais detalhes sobre o seu pagamento de forma totalmente online. Para isso, podem utilizar o aplicativo Bolsa Família, na opção “extrato de pagamentos’.

A consulta também está disponível no aplicativo Caixa Tem. Para consultar, basta acessar as opções “Extrato” e “Futuro”, seis dias antes do pagamento.