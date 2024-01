Bolsa Família: Caixa retoma pagamentos nesta segunda (22); veja quem recebe

Nesta segunda-feira (22/01), a Caixa Econômica Federal retoma os pagamentos do Bolsa Família. O primeiro repasse de 2024 teve início no dia 18 de janeiro e continuará até o final do mês, seguindo o calendário oficial do programa.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Nesse sentido, já beneficiou mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Neste ano, o programa continua em sua missão de levar dignidade para as famílias e erradicar a pobreza do país.

A seguir, confira todos os detalhes sobre os próximos pagamentos do Bolsa Família e conheça todas as novidades para o novo ano.

Caixa paga Bolsa Família para novo grupo nesta segunda-feira (22)

A Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do Bolsa Família para um novo grupo nesta segunda-feira (22/01). O banco realiza os depósitos seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, como determina o calendário oficial.

Dessa forma, já está disponível o pagamentos para quem possui o NIS com final 3. Assim, confira o calendário oficial com todas as datas:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Bolsa Família 2024: novas regras do programa



Em 2024, o Bolsa Família não teve grandes modificações em suas regras. Dessa forma, para participar do programa, é necessário ter renda mensal de até R$ 218 per capita e se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

Porém, o Governo Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), intensificou a fiscalização dos cadastros, a fim de evitar fraudes e golpes. Assim, a principal novidade é que as pessoas que estiverem com o CPF irregular poderão perder o benefício.

Dessa forma, todos os beneficiários que estiverem com o CPF suspenso, com divergência de titularidade na Receita Federal ou mesmo com inconsistência de dados no CadÚnico poderão ter o benefício bloqueado.

Condicionalidades de permanência

Além de se atentar para a regularização do seu CPF, os beneficiários do Bolsa Família também precisam cumprir as condicionalidades de permanência, que são regras que devem ser seguidas para evitar perder o benefício. Confira quais são as exigências:

É necessária a atualização do CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nas informações do grupo familiar;

Crianças, adolescentes e gestantes devem realizar a atualização da caderneta de vacinação;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Mulheres e crianças de até 7 anos devem realizar o acompanhamento nutricional.

Valor do benefício

O valor do Bolsa Família em 2024 também não sofreu alteração. Assim, as famílias receberão o mínimo de R$ 600 por mês. Além disso, o valor por integrante também não poderá ser menor do que R$ 142, garantindo que as famílias maiores obtenham uma renda maior.

Ademais, os bônus do Bolsa Família também continuam a ser pagos em 2024, segundo a composição familiar dos inscritos. Veja quem recebe:

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes que possuem entre 7 e 18 anos incompletos, recebem bônus de R$ 50.

Como consultar e sacar o Bolsa Família em 2024?

Os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar os valores, novas datas e mais detalhes sobre o seu pagamento de forma totalmente online. Para isso, podem utilizar o aplicativo Bolsa Família, na opção “extrato de pagamentos’.

A consulta também está disponível no aplicativo Caixa Tem. Para consultar, basta acessar as opções “Extrato” e “Futuro”, seis dias antes do pagamento.

Por meio do app Caixa Tem, os beneficiários também podem fazer a movimentação dos valores. Dessa forma, é possível realizar transferências, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e ainda ter acesso a diversos serviços bancários da Caixa.

Por fim, para quem deseja fazer o saque em dinheiro, a Caixa também disponibiliza os seus canais de atendimento: