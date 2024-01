Bolsa Família: Calendário de pagamentos inicia no dia 18; confira as regras

O governo brasileiro implementa o Bolsa Família como um programa direto de transferência de renda, beneficiando famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. O propósito do programa é enfrentar a fome, reduzir a desigualdade social e facilitar o acesso à educação e saúde.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024 foi confirmado e seguirá a distribuição nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme os últimos dígitos do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Inicia-se com os beneficiários com NIS final 1, concluindo com aqueles de NIS final 0.

Segue o calendário para janeiro:

1- NIS final 1: 18 de janeiro

2- NIS final 2: 19 de janeiro

3- NIS final 3: 22 de janeiro

4- NIS final 4: 23 de janeiro

5- NIS final 5: 24 de janeiro

6- NIS final 6: 25 de janeiro

7- NIS final 7: 26 de janeiro

8- NIS final 8: 29 de janeiro

9- NIS final 9: 30 de janeiro

10- NIS final 0: 31 de janeiro

O benefício é concedido a famílias em condições de pobreza (com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00) ou extrema pobreza (com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa), contanto que incluam gestantes, crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Como receber?

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem manter informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico) e as crianças de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar de no mínimo 85%, além do acompanhamento pré-natal para gestantes.

Os pagamentos são efetuados por meio de cartões fornecidos pela Caixa Econômica Federal. Os beneficiários que ainda não possuem o cartão podem sacar o benefício mediante apresentação de documento oficial com foto nas agências da Caixa ou em casas lotéricas.



O Bolsa Família representa um dos principais programas governamentais de transferência de renda, com o intuito de combater a pobreza e a fome no Brasil. Com o calendário definido para 2024, os beneficiários podem planejar o recebimento dos seus benefícios.

Pendência no CPF

Em suma para resolver qualquer pendência do CPF no Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do governo federal, as famílias devem verificar a situação na Receita Federal e regularizar o documento, se necessário, junto à própria Receita Federal.

Após a regularização, é crucial atualizar as informações no CadÚnico, onde a remoção da pendência ocorrerá automaticamente pelo Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão).

O passo a passo para regularizar o CPF na Receita Federal é o seguinte:

-O Ministério do Desenvolvimento Social comunicou e instruiu as famílias sobre a situação do CPF e como regularizar o documento. Essa comunicação ocorreu por meio de mensagens enviadas através do extrato de pagamento dos benefícios, do aplicativo do Programa Bolsa Família e do Aplicativo Caixa Tem.

-Conforme a Instrução Normativa, a coordenação estadual deverá auxiliar os municípios na obtenção de informações sobre os procedimentos. Além de ajudar no direcionamento das famílias com CPF em situação irregular.

-Para esclarecer dúvidas, o governo oferece vários canais de atendimento, incluindo o Disque Social 121, chat, formulário eletrônico e informações constantes no site do MDS.

Ainda mais em dezembro, o programa Bolsa Família efetuou o pagamento a 21 milhões de beneficiários. Totalizando um repasse de R$ 169 bilhões no ano de 2023, quase o dobro do ano anterior, superando inclusive o orçamento da Saúde e da Educação.

Direito ao Bolsa Família

Portanto, quem tem direito ao programa precisa atender a requisitos específicos além da renda per capita de até R$ 218 por mês. Exige-se que as gestantes realizem acompanhamento pré-natal e que as crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos mantenham uma frequência escolar mínima. Sendo 60% para menores de 6 anos e 75% para os de 6 a 17 anos.

Contudo, outras obrigações incluem o acompanhamento do estado nutricional de menores de 7 anos através de avaliações periódicas de peso e altura. Além disso, os beneficiários devem cumprir o calendário nacional de vacinação e informar sobre a condição de beneficiário quando matricularem a criança na escola ou a levarem aos postos de saúde para vacinação.