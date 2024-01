Bolsa Família de fevereiro confirma PAGAMENTO EXTRA EXCLUSIVO; confira detalhes

Os pagamentos do Bolsa Família referente a janeiro estão chegando ao fim e os beneficiários já podem conferir o próximo calendário. A novidade é que milhares de brasileiros poderão garantir um pagamento extra exclusivo.

O valor do Bolsa Família em 2024 não é o mesmo para todos os beneficiários. Isso porque a parcela a receber depende da composição familiar dos inscritos. No entanto, este mês muitos beneficiários poderão garantir uma renda a mais no orçamento.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra, veja o calendário oficial do Bolsa Família para fevereiro e entenda o valor do benefício para este mês.

Valor do Bolsa Família em fevereiro de 2024

O valor do Bolsa Família depende da composição familiar dos inscritos. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para todas as famílias. Desse modo, ninguém pode receber um valor inferior a este.

Porém, é possível aumentar a renda de acordo com as características dos seus integrantes. Isso porque existe o repasse dos bônus do Bolsa Família, que são acréscimos que o governo faz para os seguintes grupos:

Gestantes e nutrizes (bônus de R$ 50);

Crianças de até 6 anos de idade (bônus de R$ 150);

Crianças e adolescentes que possuem entre 7 e 18 anos incompletos (bônus de R$ 50).

Além disso, os bônus são cumulativos. Isso significa que, caso haja mais de uma pessoa na mesma família que se enquadra nas regras, será possível receber mais de um bônus.

Pagamento extra confirmado!



A novidade do Bolsa Família para fevereiro é o pagamento extra confirmado para milhares de beneficiários. Isso porque, este mês, haverá o primeiro repasse do Auxílio Gás de 2024.

O Auxílio Gás é um benefício assistencial do Governo Federal para ajudar as famílias brasileiras no custeio do gás de cozinha. O pagamento do Auxílio Gás ocorre a cada dois meses, beneficiando milhares de famílias.

Para receber, é necessário estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). A renda mínima para participar do programa é de até meio salário mínimo per capita.

No entanto, é importante ressaltar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família também participam do Auxílio Gás. Isso porque o orçamento para o Auxílio Gás é limitado e não atende a todos os beneficiários do Bolsa Família.

Por isso, apenas quem participa dos dois programas poderá receber a parcela extra este mês. O valor o benefício para fevereiro de 2024 será de R$ 102.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família fevereiro de 2024

O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Assim, a cada dia, um novo grupo pode ter acesso aos recursos do programa.

A seguir, confira todas as datas dos repasses:

NIS final 1: 16 de fevereiro;

NIS final 2: 19 de fevereiro;

NIS final 3: 20 de fevereiro;

NIS final 4: 21 de fevereiro;

NIS final 5: 22 de fevereiro;

NIS final 6: 23 de fevereiro;

NIS final 7: 26 de fevereiro;

NIS final 8: 27 de fevereiro;

NIS final 9: 28 de fevereiro;

NIS final 0: 29 de fevereiro.

Os pagamentos do Auxílio Gás seguem o mesmo calendário oficial do Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses e realiza os depósitos na conta social digital dos inscritos.

Dessa maneira, é possível movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem. Pelo app é possível realizar transferências, PIX, pagamento de boletos, bem como acessar diversos outros serviços do banco.

Além disso, a Caixa também disponibiliza os seus canais de atendimento para saque do Bolsa Família e do Auxilio Gás:

Agências;

Caixas eletrônicos;

Correspondentes Caixa Aqui;

Lotéricas;

Terminais de autoatendimento.

Regras do Bolsa Família para 2024

Para participar do Bolsa Família em 2024 é necessário ter renda mensal de até R$ 218 per capita. Além disso, também é preciso ter inscrição no CadÚnico.

Ademais, as famílias que já fazem parte do programa também devem cumprir as condicionalidades de permanência, que são regras para não perder o benefício. Veja quais são: